Foto: Archivo El País La deuda neta del sector público alcanzó los US$ 17.901 millones al cierre de septiembre según información publicada por el Banco Central (BCU) el viernes. En efecto, el endeudamiento neto del sector público (la deuda bruta menos los activos de reserva) representaba un 30,94% del Producto Interno Bruto (PIB).Como consecuencia, aumentó un 4,28% respecto al segundo trimestre.Según se desprende de la información publicada por el BCU, el incremento de la deuda neta se dio tanto por un aumento en la deuda bruta como por una caída en los activos de reserva.Por su parte, la deuda bruta ascendió a US$ 37.392 millones y con ello registró un incremento de 5,86% respecto al segundo trimestre. Por lo tanto, se trata del tercer trimestre consecutivo que cierra en incremento. Como consecuencia, el peso de la deuda bruta representa a septiembre de 2017 un 64,62% del PIB.La mayor parte (57%) de la deuda estaba denominada en moneda nacional (pesos y Unidades Indexadas a la inflación básicamente) a fin de septiembre. A su vez, un 40% estaba en dólares, un 1% en yenes, 1% en euros y 1% en otras.Si se analiza en manos de quién está la deuda que emite el sector público uruguayos, el 46,5% estaba en manos de no residentes a fin de septiembre y el restante 53,5% en manos de residentes.Al evaluar el endeudamiento por plazo contractual, aumentó un 25% a menos de un año respecto al trimestre anterior, lo hizo un 3,88% a más de 5 años, mientras que cayó un 10,72% para el plazo entre uno y cinco años.De todas maneras, la mayor parte (56%) del endeudamiento contraído por el sector público vencía en un plazo mayor a cinco años al cierre de septiembre. Mientras, que el 22% de la deuda vencía en más de un año y menos de cinco y el otro 22% vencía en menos de un año.Tope. A fin de septiembre, la deuda neta para control de endeudamiento se incrementó en 9.940 millones de Unidades Indexadas (UI), por lo que estaba dentro del tope legal de endeudamiento que alcanza en 2017 a 17.000 millones de UI.