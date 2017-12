/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí "St. Tropez" Enjoy Punta del Este Degustación de "la tierra y el mar": Blinis con caviar Black River / Rocher de fois gras / Atún rojo en vela de semillas con mouse de Habas y salsa oriental. Primer plato: Tagliolini de hierbas con salsa de morillas. O Rissotto venere perfumado con lima-limón, langosta, espuma de champagne "Veuve Clicqout" y lámina de oro. Principal: Merluza negra del Pacífico en velo de maíz sobre quinoa con hongos, puerros, piquillos y verdeo, acompañados por langostinos Jumbo crocantes y salsa de Manzanilla de Sanlúcar con huevas de salmón noruego. O Lomo kove acompañado de milohas de batatas gratinadas, quenelle de queso Gorgonzola con chip de capocollo sobre crumble de pistachos y salsa de Brunello dei Montalcino. Postre degustación. Café + Petit Fours, mesa de turrones y pan dulce. Vinos: Terrazas Malbec, Reserva Chardonnay, Champagne Veuve Clicquot Ponsardin.Diner de Nouvel An en La Bourgogne El menú elegido por el chef Jean Paul Bondoux, consiste de Oeuf coque caviar; Fois gras des Landes, cerises confites; Noix de Saint Jacques au suc de pomme vert; Maigret de canard rôti, vin de Tannat et fève de cacao; Fromage de France; Granite Champagne rosé y Délice 2018. Precio por persona: US$ 390. Bebidas incluidas. (Av. Pedragosa Sierra y Avenida Del Mar).Menú de Fin de Año en La Huella Abreboca: Tapa sushi. Entrada: Ensalada de pulpo, con pasta de aceitunas y chips de papa. Entreplato: Pappardelle con gírgolas, chauchas y limón. Principal: Lomo de cordero con boniato asado y fresco de tomates. Postre: Semifreddo de chocolate blanco con cerezas naturales y confitadas. Vinos Terrazas Reserva; Espumante Baron B Brut.El precio por persona es de US$ 300. Menores de 12 años con descuento del 50% (menú niños). Existe también la opción de un menú vegetariano. (Calle de Los Cisnes, José Ignacio)Menú de Año Nuevo en Bagatelle Beach Carta para el 31:Amouse-Bouche: Mousse de fois gras, reducción de Oporto, espuma de parmessano. Appetizers: Tartare de langosta, caviar oscietra imperial con coulis de langosta; velouté de avellanas con fois gras. Main course: Lomo Black Angus Rossini acompañado de salsa perigourdine y gratin dauphinois. Plato alternativo: Lenguado con beure blanc y caviar, Tian de verduras perfumado a la truffa. Dessert: Napoleon royal al chocolate con hoja de oro. Variedad de vinos blancos, tintos y champagne a la carte o packs para 4 a 10 personas. (Ruta 10, parada 48, Manantiales)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi