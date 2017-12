/ Compartir esta noticia SEGUIR MATHÍAS DA SILVA Introduzca el texto aquí Foto: archivo El País. Cuando los uruguayos levanten la copa hoy a la noche, como es tradición, muchos pedirán por salud, dinero y amor. Lo primero y lo tercero quedará librado a las particularidades de cada uno, pero para lograr prosperidad en el aspecto económico es conveniente saber qué inversiones se prevén que brindarán rendimientos atractivos durante el año próximo.Como se detallara en una anterior edición de Finanzas de Bolsillo, el año que termina tuvo a los títulos públicos en moneda local y Unidades Indexadas (UI) como las estrellas del mercado, con rentabilidades nominales aproximadas de 15% y 11% respectivamente. Un buen retorno teniendo en cuenta que la inflación creció 6,3% en los 12 meses a noviembre (último dato).En el mercado de renta fija -inversiones donde se conoce de antemano los intereses que generarán- internacional los bonos de Argentina con vencimiento a 2046 y las Letras del Banco Central (Lebac) del vecino país, con retornos de 15,5% (entre pago de intereses y valuación) y 17% respectivamente fueron los instrumentos más interesantes."Estos fueron los mejores rendimientos en 2017, pero no quiere decir que vayan a serlo en 2018", dijo el vicepresidente de Sura Asset Management Uruguay, Gerardo AmeigendaMientras que Analía Giachino, jefa de Investigaciones e Inversión de la financiera Puente, fue más allá y advirtió que "los inversores deben moderar sus expectativas de retorno (en 2018) y mantener carteras bien diversificadas que permitan participar del alza de los mercados en esta fase tardía del ciclo, pero que a la vez proporcionen protección a la baja en periodos de aversión al riesgo".Similar es la visión de Diego Rodríguez, director de la firma de corredores de bolsa Gastón Bengochea y Cia, quien dijo a El País que el año entrante "presenta muchos desafíos" para lograr rendimientos porque "parecería que no hay mucho valor en los bonos en dólares, ya que los spreads (la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero) se han apretado muchísimo".Igualmente, Rodríguez señaló que se espera "que los países emergentes sigan mostrando tasas de crecimiento superiores a las economías desarrolladas, y sin dudas serán reservas de valor para la economía global".Agregó que es tiempo de "volver a considerar a China , India y las economías emergentes del este europeo", donde "las tasas de crecimiento poblacional son enormes, las demandas de servicios e infraestructura también", por lo que auguró que en dicha región se concentrará "el driver (motor) del crecimiento global para los próximos 15 o 20 años".El corredor de Gastón Bengochea y Cia elaboró una cartera diversificada de inversiones en base a estas recomendaciones, pensada para una persona que dispone de US$ 10.000, aunque con bastante menos se puede empezar .Al tiempo que Giachino, para renta fija aconsejó priorizar "una estrategia barbell (asignación de activos extremos entre sí) combinando bonos con grado de inversión y bonos del tesoro americano ligados a la inflación (TIPS) con una asignación a la parte más riesgosa de la renta fija para lograr carteras con un retorno atractivo pero que ofrezcan cierta protección en periodos de aversión al riesgo". A nivel de los emergentes, se inclinó por "bonos corporativos en dólares, cuya dinámica se ve favorecida por una coyuntura internacional benigna y una recuperación de las economías domésticas".En el caso de la renta variable -inversiones donde no se conoce el rendimiento (hasta puede ser negativo) porque está asociado a alguna variable como el desempeño de una empresa-, la jefa de Investigaciones e Inversión de Puente recomendó "una asignación global que incluya acciones americanas, europeas, japonesas y de mercados emergentes".Giachino detalló que esperan "ganancias empresariales sostenidas" en Estados Unidos (con el impulso adicional de la reforma fiscal que implementó Donald Trump ), Europa y Japón, y en el caso de los emergentes aconsejo priorizar "economías que además de beneficiarse de un ciclo externo positivo estén embarcadas en procesos de reformas internas".En referencia al mercado local, Ameigenda manifestó que para el próximo año "la expectativa es una inflación en torno al 7%" con un tipo de cambio que se fortalecerá gradualmente, con títulos públicos en pesos "que estarán rentando alrededor de 10%".Este panorama generará para los inversores "retornos en dólares, si se da el movimiento esperado de la divisa y la inflación, de 3% real". Según Ameigenda, dicho rendimiento "sería menos que este año pero de todas formas es atractivo dado los niveles de riesgo que uno toma".BITCOIN Los beneficios y riesgos de jugarse una "fichita" "Vivimos una euforia especulativa que puede crear preocupación. Cuando infraestructuras del mercado financiero como bolsas de valores entran en este negocio, se plantea un riesgo para la estabilidad financiera", dijo el viernes Yves Mersch, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), sobre el bitcoin. Esta es la enésima declaración de una autoridad monetaria alrededor del mundo advirtiendo sobre la criptomoneda que se transformó en 2017 en un furor global. El viernes un bitcoin cotizaba en torno a US$ 14.460, pero quien tenía una unidad a principio de año ganó con la evolución de la criptomoneda más de US$ 13.000 ya que incrementó su precio 1.391%, aunque también sufrió fenómenos poco creíbles como la pérdida de casi un tercio de su valor hace unas semanas atrás. Esos vaivenes denotan la volatilidad del bitcoin que hace a muchos especialistas advertir acerca de sus riesgos como inversión. Sin embargo, es cada vez mayor el número de empresas y público en general que apuesta unas "fichitas" a la criptomoneda. El economista argentino Germán Fermo dijo recientemente en el programa Mesa Chica del canal digital de La Nación, que "habría que poner una fichita, no más que eso" en el bitcoin, pero no para salir cuando brinde una ganancia prudencial (por ejemplo cuando supera la barrera de los US$ 20.000). "Nadie tiene la menor idea de a dónde puede llegar el bitcoin. En esta apuesta me la juego a cero o a todo, y no salgo me quedo sentado tres años esperando a ver a dónde se va. La fichita puede quedar en nada o puede volar y convertirse en una gran ficha", manifestó. El economista argentino calificó al bitcoin como "un activo demencial" y opinó que "la tecnología del blockchain en la que se meten las criptomonedas puede llegar a cambiar el mundo entero", con el surgimiento de un nuevo fenómeno que denominó "la nueva Internet de las transacciones".