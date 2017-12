/ Compartir esta noticia SEGUIR emol / gda Introduzca el texto aquí Samsung presenta aplicación para que el conductor no se duerma mientras maneja. Si hace unas semanas la empresa Ford anunciaba el gorro "inteligente" para evitar quedarse dormido al volante, ahora fue Samsung que presentó un nuevo aliado contra la somnolencia en carretera.Se trata de la aplicación "Co piloto Samsung " diseñada para acompañar al conductor, detectar y alertar ante posibles situaciones de riesgo a raíz del sueño. La aplicación es compatible con smartwaches y avisa a través de vibraciones y luces cuando el conductor se está quedando dormido.Según dijo el director de Marketing de Europa a medios internacionales, Alfonso Fernández, "con la app pretendemos contribuir en reducir los accidentes de tránsito cuya causa son el cansancio o la somnolencia al volante"."La gran aceptación de este tipo de proyectos nos animan a seguir innovando en esta línea, demostrando que la tecnología puede mejorar la vida de las personas", añadió. La aplicación registra los signos vitales del conductor en reposo y almacena un contacto de la agenda telefónica para llamar en caso de emergencia.RELACIONADAS "Yo calculo" es la app local del año según Claro y Samsung By Raúl Soarez Netto "Yo calculo" es la app local del año según Claro y Samsung Nuevo proceso en "guerra comercial" de Apple Samsung By EL PAIS Nuevo proceso en "guerra comercial" de Apple Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi