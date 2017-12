/ Una vez más quedó demostrada la incidencia que tienen las copas internaciones del continente a la hora de la votación de los periodistas deportivos que forman parte de la encuesta América le responde a El País.A los 37 años, Sand fue el goleador de la Sudamericana y se metió en el once. Foto: AFP Es que los once jugadores que forman parte del equipo ideal del 2017 pertenecen a los cuatro equipos que definieron la Libertadores y la Sudamericana: Gremio, Lanús, Independiente y Flamengo.Los votos La selección ideal de América ordenada por votos Luan (Brasil): 264Arthur (Brasil): 260Marcelo Grohe (Brasil): 192Pedro Geromel (Brasil): 166Lautaro Acosta (Argentina): 120José Sand (Argentina): 112Paolo Guerrero (Perú): 108Nicolás Tagliafico (Argentina): 93Diego Braghieri (Argentina): 90Ezequiel Barco (Argentina): 81José Luis Gómez (Argentina): 80El once ideal de América quedó conformado de la siguiente manera: Marcelo Grohe (Gremio); José Luis Gómez (Lanús), Pedro Geromel (Gremio), Diego Braghieri (Lanús), Nicolás Tagliafico (Independiente); Arthur (Gremio), Lautaro Acosta (Lanús), Ezequiel Barco (Independiente); Luan (Gremio); José Sand (Lanús) y Paolo Guerrero, jugador de Flamengo.De ellos, seis futbolistas son argentinos, otros cuatro son brasileños y está el peruano Guerrero, que fue el segundo jugador más votado para consagrarse como Rey de América tras Luan.Los votos Los que quedaron afuera 79 (votos). Miguel Trauco.78. Yerry Mina; Benedetto.77. Iván Marcone.72. Walter Kannemann.66. Edwin Cardona.61. Edílson.59. Leonardo Ponzio.55. Fabián Balbuena; Ignacio Scocco.54. Nández; Cristian Cueva.51. Guilherme Arana.50. Alejandro Silva.49. Alberto Rodríguez.48. Enzo Pérez.46. Martín Campaña.44. Wilmar Barrios.42. Wuilker Faríñez.41. Fágner.40. Alejandro Chumacero.36. Fabricio Bustos.35. Jonathan Maidana.34. Daniel Bocanegra.32. Yimmy Chará.31. Walter Gargano.30. Frank Fabra.25. Fernandinho; Diego Polenta; Hernanes.22. Gastón Silva; Jo.21. Aldo Corzo.20. Bruno Cortes; Diego Rodríguez; Maxi Meza.19. Dairon Mosquera.17. Réver; Thiago Neves.16. Nahuel Guzmán.15. Yeferson Soteldo;13. Fernando Amorebieta; Enner Valencia.12. Franco Armani; Maximiliano Velázquez.11. William Arao; Pavón.10. Christian Ramos; Carlos Sánchez; Cristian Rodríguez.9. Paulo Da Silva; Rómulo Otero; Román Martínez.8. Ramón Arias; Gonzalo Martínez; Fernando Gago.7. Sebastián Viera; Pablo Pérez; Damián Díaz; Ignacio Fernández; Diego; Everton Ribeiro; Pablo Escobar.6. Máximo Banguera; Roberto Fernández; Jaílson; Miguel Almirón; Juan Cazares.5. Cássio; Óscar Bagüí.4. Pedro Gallese; Paolo Goltz; Guillermo Varela; Gonzalo Montiel; Lucas Olaza.3. Johnny Herrera; García Guerreño; Pinola; Xavier Arreaga; Advíncula; Paquetá; Pasquini; Maxi Gómez; Avilés Hurtado; Valeri; Gignac; Urretaviscaya; Vinicius.2. Marcelo Barovero; Agustín Marchesín; Carlos Lampe; Juan; Bressan; Lisandro Magallán; Jorge Moreira; Stefan Medina; Pará; Roberto Rojas; Giorgian De Arrascaeta; Guido Pizarro; Lucas Lima; Teo Gutiérrez; Hirving Lozano; Lucas Alario; Mathías Alonso; Diego Churín; Gigliotti; Vizeu;1. Leao Butrao; Esteban Andrada; Fábio; Lucas Trejo; Hugo Ayala; Luis Haquin; Cristian Zapata; Óscar Murillo; Gerardo Alcoba; Renato Civelli; Martínez Quarta; Mathías Suárez; Miguel Samudio; Kendall Waston; Marcos Rocha; Vangioni; Marcelo Saracchi; Renato Tapia; Emiliano Rigoni; Richard Ortiz; Antonio Bareiro; Ayrton Cougo; Tommy Tobar; Santiago Salcedo; Aquino; Santiago García; Lucas Barrios; Borja.Nota. Por razón de espacio no se incluyó a todos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi