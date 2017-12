/ Compartir esta noticia SEGUIR RENZO ROSSELLO Introduzca el texto aquí Salman Rushdie Un multimillonario venido a menos y su numerosa familia llegan a Nueva York. "Empezó a reinar en su vecindario como si fuera un emperador benévolo", cuenta el narrador. Con las herramientas de la fábula clásica, como si se tratara de otra de las historias de Las Mil y Una Noches , llega esta nueva novela de Salman Rushdie, La decadencia de Nerón Golden (Seix Barral, $ 690), una historia que promete subyugar desde la primera página.El nombre del último, y más decadente de los emperadores romanos sirve a Rushdie para narrar la historia de una familia que huye de un país innombrable -luego se sabrá que no es otro que la India- tocadas por la tragedia del terrorismo islamita. La voz que cuenta la historia es la de un joven guionista que trata de abrirse paso y busca una película que lo reivindique, y así encuentra en la familia de Nerón Golden un material de primera categoría. Es difícil resumir una trama que se desarrolla a lo largo de más de quinientas páginas, por las que pasan las peripecias personales y la historia del poder de este siglo XXI en una mezcla irreverente que hermana la caída del imperio romano con Los Soprano o supervillanos del cómic.Una cita inicial fija la premisa que parece haber reinado desde el principio en la literatura de Salman Rushdie: "Dame una moneda de cobre y te contaré una historia de oro". Este es, recuerda el autor, el grito de los narradores callejeros de la antigua Roma según el historiador clásico Plinio.Uno de los grandes misterios de la historia es la verdadera identidad del soberano caído en desgracia y su familia, que servirá de acicate para el desarrollo de la trama en boca del joven René. Y en el trasfondo de esta fábula multicolor está también la pintura del poder en la nación más poderosa del planeta, una transición llena de incógnitas -al momento de la narración- como el pasaje de la era de Barack Obama , por quien autor y narrador proclaman su total admiración, y la llegada de un "peligroso bufón" que podría dar un giro dramático a la historia.Salman Rushdie nació en Bombay, pero vive en Londres desde hace años bajo la amenaza de una fatwa luego de haber escrito Los Versos Satánicos .NOVEDADES LITERARIAS. Otras vidas - A. Hidalgo, $ 420. El libro reúne perfiles, entrevistas, prólogos y reseñas escritas por la poeta y narradora Marosa di Giorgio, un repaso fundamental de las letras uruguayas.Pájaros pintados - LaRed21, $ 250. Seis historias de niños que transcurren en algún lugar del Uruguay, del escritor Mauricio Cavallo Quintana con dibujos hechos por niños.No es solo rock and roll - Estuario, $ 320. Primero de la colección de libros dedicados a las bandas de rock uruguayas. Gustavo Verdesio hace una historia de los inicios del rock.Monstriña - Planeta, $ 720. Cuento infantil ilustrado que narra la historia de una niña que se encuentra con su sombra. Un ejercicio de dibujo y texto de María Verónica Ramírez.Sisters - Planeta, $ 990. Una versión moderna del clásico de Luise M. Alcott, Mujercitas . La historia de cuatro hermanas que ahora trae la joven autora best- seller Anna Todd.Calma emocional - Vergara, $ 490. El nuevo best-seller mundial de autoayuda, de Bernardo Stamateas. Trata de cómo superar la ansiedad, los miedos y las inseguridades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi