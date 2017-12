/ Con una variada cartelera de propuestas gastronómicas, música en vivo, DJ y diversión hasta el amanecer, Punta del Este se prepara para recibir el nuevo año, aunque los pronósticos del tiempo no son alentadores y pueden llegar a aguar alguna fiesta al aire libre. Esta noche, el tronar de la naturaleza competirá con el clásico ¡plop! al descorchar las botellas de champagne.Las opciones pueden ser desde concurrir a una fiesta "improvisada" o cenar tranquilamente en el restaurante "La Susana", de José Ignacio, pagando US$ 500 por cabeza.La convocatoria más multitudinaria para este 31 de diciembre será nuevamente la fiesta BOX, que tendrá lugar en Los Caracoles (Aparicio Saravia y Paso de la Cadena). La fiesta ya está armada y hay más de 6.000 entradas vendidas. En líneas generales, se calcula que habrá un 50% de uruguayos y 50% de argentinos. "Estamos esperando lo que pueda pasar con el clima y con la Justicia, porque hay una acción de amparo y un problema con las habilitaciones", dijo una fuente de la organización a El País.Este evento demandó una inversión de medio millón de dólares. "Eso incluye la parte estructural, de los derechos musicales, escenarios, el armado, los disc jockeys , la seguridad, barmans , la carpa médica, ambulancias, pantallas led y efectos, entre muchas otras cosas", agregaron las fuentes.En la fiesta trabajarán 500 personas, y 130 fueron necesarias para hacer el armado de todas las estructuras. Las entradas cuestan US$ 100 e incluyen "barra libre". Para esta edición contará con la actuación del conocido Dj argentino Meme Bouquet. En estas fiestas, Punta del Este es el lugar del mundo donde se concentra la mayor cantidad de DJ por metro cuadrado. Se los podrá ver desperdigados por toda la geografía del este, como en el evento Masquerade New Year (baile o fiesta de máscaras), en el parador Bagatelle de Manantiales.Los DJ no sólo estarán en las megafiestas electrónicas como la BOX, sino también en las privadas. Y de estas últimas hay varias que no tienen nada que envidiarles a las primeras.El Club Playa de Manantiales propone la fiesta cerrada más grande del verano. No hay entradas disponibles; solo se puede ir por invitación. Y es de las más codiciadas porque por allí pasarán muchos de los famosos y las modelos que circulan por el balneario.La mediática actriz y Dj argentina Calu Rivero animará otra gigantesca fiesta: la Sensation en el estratégico punto del Club de la Playa (Manantiales) con vista al mar. Esta propuesta reunió en su edición anterior a 1.300 personas, en su mayoría argentinas. La convocatoria está pensada principalmente para el público de la vecina orilla y de hecho los puntos de venta se encuentran allí.Reveillon. Así como los turistas argentinos tienen propuestas propias, los brasileños que copan Punta también. La Reveillon Unique es la representativa fiesta que concentra la mayor cantidad de los turistas que llegan desde Brasil y que este año se efectuará en la península.Se hará en la Parada 12 de la Mansa. Comienza a las 23:00 y se prolongará hasta el amanecer, con más de 600 invitados. Se viene promocionando hace más de seis meses en Brasil como forma de fomentar el turismo hacia Punta del Este.RELACIONADAS El Vanguardia, un pionero de 60 años By EL PAIS El Vanguardia, un pionero de 60 años Ser fashion en Punta y no morir en el intento By EL PAIS Ser fashion en Punta y no morir en el intento Fiestas "truchas": instalaron carpa de circo en predio rural By EL PAIS Fiestas "truchas": instalaron carpa de circo en predio rural Cita con el glamour en Las Garzas By EL PAIS Cita con el glamour en Las Garzas Según dijeron a El País fuentes de la organización de la Reveillon Unique, el menú para esta fiesta se compone de productos típicos uruguayos: variedad de carnes, pescado, paella, tabla de quesos y fiambres.El dress code para esta fiesta de Brasil es el blanco y el lugar estará ambientado con flamencos y flores rosas. Se bailará música house y electrónica hasta que salga el primer rayo de sol de 2018.Habrá otra Reveillon, autorizada por la Intendencia de Maldonado, en el parador de la Parada 8 de La Brava.Más propuestas. La lista no termina: La Margarita en Mantra y We Celebrate, son otras alternativas para el público juvenil que opta por la música "canchengue" en lugar de una noche de electrónica.También tendrá lugar la fiesta Pixel en La Barra, para mayores de 21 años, con entradas generales a $ 1.400 argentinos (unos $ 2.160 uruguayos) y la posibilidad de reservar una mesa para 10 personas por el precio de $ 46.000 argentinos (o $ 71.250 uruguayos).Esta fiesta contará con la actuación de los DJ Otto Bunge, Juan Cruz Castillo, Miguel Pietrafiesa y Ale Schultz.Los organizadores aclaran en la convocatoria que "toda persona que ingrese al evento acepta irrevocablemente que su presencia y participación podrá ser filmada y puede ser explotada para cualquier propósito, inclusive videos de carácter comercial, por y para todo el mundo en perpetuidad".Por último, Enjoy Punta del Este, además de sus cenas de fin de año en los restaurantes St. Tropez, Las Brisas y Ovo Beach, tendrá una fiesta en su club Ovo Night y otra privada en el Centro de Convenciones. Los DJ de la fiesta que lleva por nombre Ovo Experience serán Markson Muller y Nico Núñez. La entrada cuesta US$ 50.Christopher Lambert celebrará en La Barra. El actor francés Christopher Lambert, nacido en los Estados Unidos, se encuentra en La Barra. El reconocido artista está alojado en el complejo Punta del Este Resort & Spa ex Mantra, acompañado de Eleanore Joasmine, la hija que tuvo con la actriz Diane Lane. El actor de películas como Highlander o Greystoke, la leyenda de Tarzán llegó a Uruguay procedente de Europa. Permanecerá en el balneario hasta los primeros días de enero y recibirá aquí el nuevo año. Lambert ha sido un asiduo visitante de Punta del Este, fue uno de los propietarios de la red de centros nocturnos bailables Gitana, presente también en la noche paulista, porteña y de Madrid, que enfatiza la difusión de música latina.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi