El 2017 fue un año intenso en cuanto a debates, pero con pocas leyes aprobadas. Foto: G. Pérez Año bisagra le dicen en la jerga parlamentaria al tercero de un gobierno. Es el previo al inicio de la campaña electoral del oficialismo y la oposición. Y los expertos aseguran que es el último año para aprobar leyes relevantes, más aún cuando el gobierno del Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, por más que en 2017 la haya perdido por unos meses debido a la escisión del diputado Gonzalo Mujica.Se consiguió aprobar una decena y media de leyes que impactan de una u otra manera en la sociedad, leyes que en la inmensa mayoría de los casos solamente se obtuvieron con votos del oficialismo. El proyecto de Rendición de Cuentas es, para el oficialismo, el más importante.El Frente Amplio debió negociar palmo a palmo porque en esa época no tenía asegurada la mayoría en Diputados por el caso Mujica. Para el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio), que ofició como articulador en los meses de junio a septiembre en que se votó la Rendición, fue "un año positivo", justamente lo contrario que piensa el diputado colorado Ope Pasquet: "Un año pobre", opinó.El coordinador del oficialismo reconoció que el año legislativo para el Frente había arrancado sin mayorías pese a lo cual "conseguimos aprobar la Rendición de Cuentas con votos de la oposición, y luego la solución del problema de los llamados cincuentones también con votos de la oposición"."El año termina mal", dijo a El País el diputado Pasquet. "Fue un año legislativo pobre, con muy pocas leyes aprobadas. Hubo una ofensiva del oficialismo al final del año atribuible a que pudieron superar dos problemas que atormentaron al Frente Amplio: la situación de Raúl Sendic y la falta del voto 50", analizó el diputado colorado.Una de las polémicas mayores entre el Frente y la oposición se dio cuando se discutió una ley propuesta por la diputada del MPP, Susana Pereyra, que facilita la ocupación colectiva de inmuebles, dificultando los desalojos y abreviando los plazos de prescripción.Las primeras leyes relevantes del año son de enero. Se creó como servicio descentralizado la Fiscalía General de la Nación con una enorme cantidad de competencias y atribuciones.En marzo se impulsó una ley facultando al Poder Ejecutivo a aumentar las partidas presupuestales para el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Fiscalía General de la Nación. Fueron unos US$ 20 millones que sirven para aplicar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP).Ardua negociación. En junio se votó nuevamente dar la facultad al Poder Ejecutivo para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el cumplimiento de funciones transitorias de guardia perimetral en aquellas unidades de internación para personas privadas de libertad a determinar. Es hasta el año 2021.En el mes de agosto y con el respaldo de todos los partidos se aprobó la instalación de salas de lactancia materna en diversos lugares públicos y privados.Tras varios meses de discusión y a raíz de numerosos problemas en los escenarios deportivos, se aprobó por ley la situación de admisión en espectáculos públicos.Sobre fines de septiembre se aprobó la Rendición de Cuentas del ejercicio 2016. La negociación entre los partidos, dado que el Frente no contaba entonces con el voto 50, hizo que varias disposiciones fueran retiradas y consideradas aparte. Entre ellas una norma que permitía el reingreso al Estado de personas destituidas por ineptitud tras un período de diez años, y el controvertido artículo 15 del Poder Ejecutivo que establece que el Estado uruguayo podrá postergar el pago de sentencias o laudos arbitrales cuando el monto de los mismos exceda los 75 millones de UI (unos US$ 10 millones).También, tras ásperas discusiones, el Frente Amplio logró aprobar una ley por la que se transforma una Fiscalía Letrada Nacional en una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.En octubre y en diciembre se aprobaron tras varias discusiones dos leyes que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Una es la ley sobre el riego con destino agrario y la otra es la que prohíbe el uso del mecanismo del fracking por cuatro años.A mediados de diciembre se sancionó en Diputados en medio de grandes debates una ley sobre violencia contra la mujer basada en género, que para la oposición es "discriminatoria" de la mitad de la población.En los días previos a la Navidad, se votó la ley que el gobierno instrumenta para los llamados cincuentones. Y otra también sancionada fue la relativa a los cambios en el Fondo de Solidaridad. Uno de los nuevos elementos que contiene la ley es bajar drásticamente la remuneración del administrador del Fondo, de los actuales $ 280.000 mensuales a unos $ 122.000 que es lo que gana un director de unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura.Fue el año con menos leyes. El Programa de Estudios Parlamentarios, dependiente del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR concluyó que 2017 fue el año con menos cantidad de leyes aprobadas en la última década, según publicó el portal Ecos. Puede haber influido en ello la pérdida transitoria de la mayoría en Diputados por parte del Frente Amplio.