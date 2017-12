/ Tuvo un año que bien podría calificarse de "explosivo": un papel importante en la telenovela argentina con mayor audiencia, Las Estrellas , donde comparte elenco con famosas y notorias actrices de extensa trayectoria en la pantalla chica de ese país. Y además, tuvo su debut como artista discográfica con un primera canción, Algo tiene , una frase que posiblemente fuera recurrente entre familiares y amigos de Natalie Pérez cuando ella, a los 10 años, dijo que quería ser actriz.Como suele ocurrir, esa explosión de popularidad y repercusión es fruto de un sostenido trabajo a través de los años. Con 31 años, Pérez ya ha estado en 11 telenovelas distintas en la televisión argentina. Debutó como actriz de pantalla chica en 1999 con Chiquititas y en 2004 fue parte del elenco de la serie Frecuencia 04 . Siguió con apariciones intermitentes en novelas que tampoco son muy recordadas, hasta que llegó a Graduados , el blockbuster televisivo protagonizado por el uruguayo Daniel Hendler y Nancy Dupláa. En esa época empezó a ser reconocida por la calle, y en Guapas , que comenzó a emitirse en 2014, ya se codeaba con gente como Araceli González, Carla Petersen y Esteban Lamothe. A esos primeros pantallazos de popularidad le siguió otra novela de gran repercusión como Esperanza mía (2015-2016), la historia que hizo bastante para revivir la carrera y el lustre del galán Mariano Martínez y consagrar a la actriz y cantante Lali Espósito.Esperanza mía la colocó a Pérez en un lugar de mucha más exposición que antes y provocó que empezara a tener un público propio, que la empezó a seguir a ella, a esperarla cuando salía de grabar para conseguir una selfie, en el mejor de los casos. "No deja de ser raro. Cuando veo a las chicas, a las fans, que van a la puerta del canal, les pregunto ¿Qué hacen acá" Les digo que no se queden, que vayan a hacer algo de sus vidas, que salven al mundo, que hagan algo", decía Pérez en 2015, en una entrevista para la revista El Planeta Urbano cuyo título era Fuerza natural .Tiene -y eso se comprueba en cualquier búsqueda en Google Imágenes- varias producciones fotográficas con connotaciones hot , pero son imágenes que insinúan más que muestran, y ella parece reacia a ir más allá, tanto para fotos como para papeles en televisión. Cuando estuvo en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, Bailando , usó un atuendo más acorde a una época que ya empieza a ver con malos ojos la cosificación del cuerpo femenino.En otra entrevista se calificó a sí misma como "muy conservadora", y explicó que desde temprano vetó escenas de sexo que la involucraran. Lo que podrían pensar sus familiares al verla en situaciones como esa era una de las cosas que más le preocupaban. Más, incluso, que lo que llegara a pensar o decir su pareja, con quien mantiene una relación que ya superó los cinco años y que ha sufrido algún que otro embate de los rumores que revolotean en torno a los bellos y famosos. Pero según Pérez, su novio (llamado Ramiro Gayoso) maneja el tema de los celos aún mejor que ella, quien se define como "adicta a los celos", si le vamos a creer a lo que se publica en la prensa del corazón y la farándula.La fama, sobre todo para aquellas que se hacen ídolas a través de relatos televisivos, no solo trae más dinero y reconocimientos. Aún hay reglas para cumplir en el estrellato. Una de ellas es que las primeras figuras de telenovelas deben hacer equilibrio entre una imagen de espontánea simpatía y -al mismo tiempo- dejar un lugar para el conflicto o la enemistad, preferentemente si del otro lado también hay otra actriz. Dos jóvenes enfrentadas por vaya uno a saber qué alimenta a una constelación de programas y medios chimenteros, además de generar clicks en redes y portales.La adversaria de Pérez -al menos la más reciente que tuvo- es Lali Espósito, su compañera de elenco en Esperanza mía , a quien criticó por hacer playback y no cantar en vivo en sus conciertos.La trayectoria musical de Pérez, en tanto, recién arranca. La canción Algo tiene subió al canal oficial de YouTube de Pérez el pasado 14 de este mes, y lleva más de un millón de reproducciones. Nada mal para empezar. Y aunque el impulso que otorga la fama televisiva no se puede ignorar, Pérez posee una voz que - sin ser excepcional- es apta para transitar por el pop latino, por su cuenta o junto a otros, como cuando hizo un dúo con el cantautor español Alex Ubago, con quien grabó la canción Entre tu boca y la mía en una versión que también puede verse en YouTube."El tema lo compuse junto con Mateo Rodó y Nicolás Cotton", dijo Pérez sobre Algo tiene , una canción de aromas de cumbia y con un enfoque un poco retro (el video comienza con la imagen de un disco de vinilo girando). Obviamente, vendrá un álbum, porque la industria del entretenimiento no quiere -y ahora tampoco puede- dejar ningún flanco descuidado.Ella dice que se tomará las cosas tranquilamente, sin apurarse para tratar de triunfar también en la música. En una entrevista en la revista Para Ti , sintetizó su modus operandi: "Soy muy de dejarme llevar para que la cosa fluya. Muchas veces me lo critican, pero para mí esto es como cuando te metés al mar y te agarra un pozo: si luchás para salir, seguro terminás ahogándote; lo mejor es dejarte llevar. Para mí de eso se trata la vida -la mía, por supuesto-, yo no tengo idea de cómo será ni qué me depara, así que ¿qué mejor que fluir?".Top 5 filial y femenino Las Estrellas Con 170 capítulos planificados y producida por la empresa fundada por Adrián Suar, Polka, Las estrellas es otra prueba de la notable capacidad de la industria de telenovelas argentinas: es una de siete producciones televisivas en las que Polka participó durante el año que termina hoy. Centrada en los vaivenes de cinco hermanas que deben hacerse cargo de un hotel heredado durante un año. La novela, que en Uruguay emitió La Tele, estuvo entre los programas más vistos en 2017.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi