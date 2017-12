/ Compartir esta noticia SEGUIR Introduzca el texto aquí Películas de año nuevo. Fotos: difusión Se termina el año y para los que andan faltos de espíritu, nada como una buena dosis de películas festivas para entrar en clima. Aquí dejamos cuatro recomendaciones que se pueden ver en streaming."Cuando Harry conoció a Sally" Para los espíritus románticos no hay como esta comedia de encuentros y desencuentros que, como muchas de la índole, tiene su gran escena en una tradicional fiesta de Año Nuevo, con cuenta regresiva de fondo incluida.Disponible en Qubit.Escena final de Cuando Harry conoció a Sally , un clásico del romance para Año Nuevo "New Year's Eve" Si de Año Nuevo se trata, no podemos dejar afuera a una película que está enteramente dedicada a esa fecha de promesas, besos a la medianoche y luces blancas por todos lados. Además, con un conjunto de figuras imperdibles en una buena comedia romántica.Disponible en Netflix.Tráiler de New Year's Eve, completamente dedicada al espíritu de año nuevo "Asalto a la prisión 13" Para los que estén por fuera de toda cursilería también hay lugar en esta lista, con una película de acción que se desenlaza cuando, a poco de terminar el año, un equipo de policías se ve enfrentado a un grupo de delincuentes y otros tantos policías corruptos. Su único objetivo será liquidar el trabajo para recibir el año como se debe.Disponible en Claro Video.Tráiler de Asalto a la prisión 13, una película con espíritu de fiestas y acción "Una noche sin luna"Cerramos la lista con una celebración de Año Nuevo más cercana y realista con esta película de coproducción argentina y uruguaya. La reflexión ante todo para un cine que tiene a Marcel Keoroglian, Roberto Suárez y Daniel Melingo como protagonistas.Disponible en Netflix.Un Año Nuevo más realista con esta película uruguaya. Mirá el tráilerCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi