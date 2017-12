/ 12 meses inolvidables para Venezuela en materia deportiva, pues se consiguieron hazañas que en años anteriores eran difíciles de imaginar.Y es que cada acontecimiento quedará en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de vivir las glorias de aquellos que dejaron el nombre del país en lo más alto.A continuación el top 5:1) La Vinotinto sub 20 deslumbró en su participación en el mundial juvenil que se realizó en Corea del Sur al quedar subcampeón de dicho torneo.2) Entre los deportistas que destacaron este año fue el pelotero venezolano, José Altuve ( @josealtuve27 ), que ayudó a los Astros de Houston a ganar su primera Serie Mundial. Además, el segunda base se coronó Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana y por cuarta campaña seguida conectó 200 o más hits en ronda regular.3)La Reina del atletismo, nuestra oriental, Yulimas Rojas ( @yulimarrojas45 ), que logró un salto triple de 14.91 metros que sirvió para que destronar a su máxima rival, la colombiana Caterine Ibargüen, y conquistar el primer oro para Venezuela en un Campeonato Mundial de Atletismo.4) En otro deporte, los crepusculares, Guaros de Lara ( @guarosdelara2017 ), se adueñaron por segundo año consecutivo del cetro de Liga de Las Américas. Además, obtuvieron la Liga Suramericana de Clubes y el subcampeonato de la Copa Intercontinental tras coronarse en 2016.5) Para finalizar, la futbolista estrella, Deyna Castellano ( @deynacastellanos ), de solo 18 años de edad y con un futuro prometedor, formó parte de la élite mundial al quedar finalista como Jugadora del Año en la gala The Best de la FIFA La maracayera, que compartió con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi , también fue anunciada por FIFA como una de las tres finalistas al Premio Puskas por su impresionante tanto de mitad de cancha al minuto 94 frente a Camerún en el Mundial de Jordania de 2016.En todas las ramas del deporte mundial Venezuela destacó este año y por eso desde el diario Metropolitano aplaudimos tan grandiosa labor realizada este año 2017.Anzoátegui Barcelona Diario lechería Metropolitano Municipio Simón Bolívar PLC Puerto La Cruz Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi