/ Un respiro pueden llevarse los guaros, porque el precio del pan de jamón se ha mantenido desde principios de diciembre, desde cuando se comercializa entre 200 y 250 mil bolívares."Los precios no han variado mucho porque las ventas a pesar de todo se mantuvieron decentes durante la semana del 24 de diciembre", explica Gladys Delgado, panadera.Delgado afirma que los precios de los ingredientes no han variado mucho, por lo que eso no ha afectado casi nada en la producción del pan. "Los panes siguen trayendo su jamón, las pasas, las aceitunas, y cuando se puede, hasta tocineta", enfatiza.Esta situación hace ver que la situación de la venta de pan de jamón ha podido mejorar bastante, esto debido a que en la primera semana de este mes, las ventas del pan habían estado medio flojas.En ese momento, algunas panaderías habían decidido vender las rebanadas de pan a 25 mil "bolos", para poder salvar la época navideña. Sobre si este pan iba a estar presente en las mesas en la cena de fin de año, guaros consultados expresan que sigue estando muy por encima de sus posibilidades económicas."250 mil bolívares por un pan de jamón me parece extremadamente caro. El 24 de diciembre no lo pudimos comprar, y sospecho que tampoco podremos el 31 de diciembre", sentenció Beatriz Serna, ama de casa.Prefieren prepararlo Algunos guaros al ver que les parecía muy caro comprar pan de jamón en panaderías, decidieron preparar en sus casas este plato típico.La señora Mariluz Rodríguez alega que a su familia le costó 160 mil bolívares hacer el pan en casa y alcanzó para todos los miembros. "Salió mucho mejor, nos ahorramos casi 100 mil bolívares, que sirvieron para otra cosa", dice.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi