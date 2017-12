/ "La gente habla de un estallido social como algo que sería pasajero y sin mayores consecuencias para la población""Aquí tiene que pasar algo" Esta es la frase más escuchada en estos días finales del año, dicha por quienes consideran que la situación económica de la población es insostenible y que ello va a provocar un estallido social en cualquier momento. Incluso muchos se extrañan de que no haya sucedido antes, por la imposibilidad de comprar lo necesario para alimentarse medianamente bien. Cada vez que digo que eso no resolvería nada y por el contrario nos pondría peor, me caen encima con argumentos de que ya no podemos estar peor y que cualquier cosa es preferible a seguir soportando esta situación. Insisto en que si se produjera un estallido social en este momento, el caracazo va a quedar como una fiesta infantil. La gente habla de un estallido social como algo que sería pasajero y sin mayores consecuencias para la población. Les digo que esto no es juego y que con la cantidad de armas entregadas a los colectivos, el escenario pudiera ser parecido a Siria, en donde luego de tres años de guerra civil, Al Assad sigue en el poder, y hay más de 200 mil muertos. Uno entiende la desesperación de la gente, pero no hay comparación entre la situación actual, con todos los problemas que enfrentamos a diario, y la que se podría plantear con un estallido social de la magnitud del que se anuncia por las redes. Una cosa es quejarse de los precios escandalosos de algunos alimentos, y otra muy distinta que no los haya, al precio que sea. Mucha gente habla de la necesidad de un estallido social para forzar un cambio de gobierno, sin saber las consecuencias de lo que pudiera pasarnos en un conflicto de ese tipo. No es que no pueda ocurrir, pero en lo personal prefiero que no ocurra, entre otras cosas porque no estoy seguro que eso provocaría un cambio de gobierno, en el año de las elecciones presidenciales. Muchos gobiernos no entenderían cómo es que se produce un estallido de violencia para forzar un cambio de gobierno, a pocos meses de un proceso de elecciones presidenciales.Petro Ya finalizando el año, el presidente Maduro anunció que las reservas contenidas en el Campo Uno, del bloque Ayacucho de la Faja Petrolífera del Orinoco, será el respaldo de la criptomoneda petro que será lanzada al mercado en 2018. De acuerdo con los detalles revelados por el mandatario, ese yacimiento contiene reservas certificadas de 5.342 millones de barriles, que a 49,98 dólares cada uno dan un total de 267.000 millones de dólares. No se ha dicho cuál sería el precio inicial de esta criptomoneda, pero Maduro dijo que "por cada petro, un barril", lo que pudiera indicar que la emisión sería de 5.342 millones de petros. Sin embargo, habrá que esperar a que el gobierno precise en detalle la emisión de esta criptomoneda, que pudiera tardar unos cuatro a cinco meses antes de salir al mercado. Aunque algunos expertos dudaban de la capacidad del gobierno para concretar el lanzamiento del petro, el anuncio del presidente parece confirmar que la idea va en serio y que estará en el mercado en los próximos meses. Siguiendo la lógica de las cifras citadas por el presidente Maduro , el precio inicial de cada petro debería ser 50 dólares, es decir, el precio de un barril de petróleo venezolano. Cuando el precio del crudo suba, lo hará también el petro, pero en contrario, una baja de los precios petroleros, determinaría igualmente un descenso en el precio de esta criptomoneda, que sería la única del mundo, indexada a un comóditi y con un respaldo real de activos.El "pernilgate" La empresa portuguesa Raporal, líder en venta de perniles, emitió un comunicado en el que niega cualquier "saboteo" a la entrega de ese producto este año al gobierno venezolano, asegurando que este no le ha hecho pedido ni pago alguno. Por el contrario, reclama el pago de casi 40 millones de euros, de un pedido que por 14.000 toneladas de perniles, y 63.5 millones de euros que el gobierno venezolano hizo en la navidad de 2016. Raporal dice que junto a otras empresas portuguesas, entregó las 14.000 toneladas de perniles, pero solo ha recibido el pago de 23,5 millones de euros y que el gobierno de Maduro debe 40 millones. Por su parte el gobierno de Portugal negó cualquier relación con este caso, recordando que allí funciona la economía de mercado y que en todo caso se trata de un negocio entre el gobierno venezolano y empresas privadas portuguesas.Economía de Estado No hay gobierno en el mundo que por sí solo pueda mantener la economía de un país, ni mucho menos cubrirle a la población todas sus necesidades. El gobierno venezolano se ha echado encima todo el peso de los servicios públicos, el suministro de comida, y casi todo el aparato productivo, asfixiando a la empresa privada al mismo tiempo que se contrae la producción de las empresas estatales. No hay un solo caso en el que esta ecuación sea positiva, porque todas las empresas expropiadas están peor que cuando eran manejadas por el sector privado. En lugar de apoyarse en el sector privado para recuperar la economía, el gobierno se ha enconchado en sí mismo, lo que impide que se le pueda ayudar a resolver la crisis. La segregación ideológica rechaza cualquier aporte que venga de alguien que piense distinto. Muchos analistas están convencidos de que solo con el aporte de todos será posible superar esta crisis, lo que supone aceptar la ayuda de quienes, aún sin compartir la ideología del gobierno, están dispuestos a dar su aporte.Cuatro -Uno: Según un estudio de opinión pública de DatinCorp , publicado por El Nuevo Herald, de Miami , seis de cada diez venezolanos tienen un familiar que se fue al exterior por la grave crisis que se vive en el país. De ello no escapan los afectos al gobierno, porque 46 por ciento del chavismo dice que al menos un familiar también se fue. 14 por ciento tiene al menos dos familiares en el exterior y 13 por ciento dice que por lo menos seis familiares o parientes se fueron al exterior, sobre todo jóvenes.-Dos: Por primera vez , muchos restaurantes cerraron sus puertas esta navidad, para reabrir a mediados de enero. Y la mayoría de los que permanecen abiertos, por lo menos en Caracas, tienen una ocupación del 30 por ciento en promedio. Uno de los gerentes me dijo que está facturando mucho más que la pasada navidad, pero la utilidad es de menos del 30 por ciento que antes. "Y no podemos subir más los precios porque la gente dejaría de venir". En varios de los más exclusivos, tienen solo dos tipos y marcas de whisky, cuando antes pasaban de 20.-Tres: Los economistas están recomendando invertir todo el dinero que se tenga en artículos de consumo, que van a seguir subiendo de precio mientras el dinero pierde poder adquisitivo. Tener dinero en el banco, o guardado en casa, es perderlo a la velocidad marcada por la inflación. Aunque los electrodomésticos estén funcionando bien, es preferible comprar ahora las piezas de recambio y tenerlas guardadas para el momento que se dañen, porque para ese momento seguramente serán impagables. El peor negocio es guardar dinero, a menos que sea en divisas.-Cuatro: Quiero expresar a todos los lectores de SEMANA , mi más sincero deseo por el mejor 2018 posible. Mucha fortaleza para enfrentar las dificultades y seguir adelante. La consigna es no perder las esperanzas y no rendirnos. No será fácil, pero saldremos de esta. Un abrazo a todos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi