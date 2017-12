/ El 2017 fue un año de recambios, despedidas y, también, confirmaciones para el básquet argentino. Del segundo puesto en la AmeriCup con las nuevas caras del seleccionado, al retiro de Andrés Nocioni de la actividad, la partida de Luis Scola de la NBA, los fugaces pasos de Patricio Garino y Nicolás Brussino por Estados Unidos, hasta la reafirmación de Emanuel Ginóbili como uno de los grandes valuartes de San Antonio Spurs, y la consolidación de Facundo Campazzo como una figura del básquet europeo.Ginóbili Tras una temporada regular sin sobresaltos, la "explosión" de Ginóbili llegó en los playoffs de mitad de año. Unos primeros cuatro partidos donde no anotó ni un sólo punto en la serie contra Memphis Grizzlies no hicieron justicia al momento del bahiense. Pero todo cambió en la serie frente a Houston Rockets. Una furiosa volcada a mano derecha demostró que era una noche especial de Manu y ofició de aviso para lo que se venía: la tapa por detrás a James Harden -segundo en la votación para jugador más valioso aquella temporada- en el último segundo que aseguró la victoria de San Antonio en tiempo extra. Aquel bloqueo, que se coló en todos los videos de youtube que repasan la carrera del número 20 fue el cuarto que el argentino mete en el último minuto, de un partido que sirve para definirlo; las otras tres fueron a Kobe Bryant -el jugador que Ginóbili más veces bloqueó en su carrera, por ahora–, Ray Allen y Kevin Love. Finalmente, en la serie siguiente San Antonio sería barrido por los futuros campeones Golden State Warriors tras perder a Kawhi Leonard en el primer partido. Sin embargo, Manu anotó 15 puntos o más en tres de esos cuatro duelos, fue figura del equipo y dejó el interrogante si continuaría una temporada más en la liga más competitiva de básquet.Tras el receso, el suspenso terminó y Ginóbili anunció que continuaría (firmó por dos años), ahora con 40 años. Claro que la edad es sólo una anécdota de color para Manu. Habiendo llegado a la NBA a los 25, la mayor parte de su carrera la realizó con 30 o más años, enfrentando la mayor parte de las veces a jugadores menores que él. Lo que esta primera parte de la temporada 2017/2018 presentó es un Manu mucho más atlético que años anteriores. Por ejemplo, cuando el martes pasado frente a Brooklyn Nets el argentino tomó un rebote y la enterró a dos manos -sacando la falta, además– sumó su cuarta volcada de la joven temporada, sexta del año, y número 195 de su carrera. Si se tiene en cuenta que entre 2015 y 2016 realizó cinco volcadas en total, las seis de este agonizante año no sólo demuestran mayor elevación, sino también más confianza en lo que su físico puede hacer. Sin embargo, le mejor de Manu llegó hace poco, cuando convirtió dos lanzamientos "ganadores" en menos de nueve días en este mes de diciembre. El primero, frente a Boston Celtics -equipo con el mejor record hasta ese momento–, cuando tras tomar un rebote ofensivo, exprimió el reloj de posesión, picó la pelota veinte veces (como su número de camiseta) y tomó un triple arqueado sobre la marca que desempató el encuentro y le dio el triunfo a los Spurs. El segundo, frente a Dallas, constó de dos partes. Se inició cuando, en defensa, Manu impidió que el rival pueda sacar de banda, violando la regla de los cinco segundos y cambiando la pelota de dueño. Luego, en ataque, durmió nuevamente el juego, dejó pasar el reloj, y encaró hacia el aro para poner la bandeja y darle el doble ganador a su equipo. Este último fue el décimo tiro "ganador" en la carrera de Ginóbili, si tenemos en cuenta los que fueron tomados en los últimos 24 segundos de partido y que sirvieron para que su equipo pase al frente y se lleve la victoria (según www.baskeball-reference.com). Lo que se dice un jugador "clutch", en inglés. Es decir, uno que aparece en los momentos importantes.Despedidas Tras despedirse "a lo grande" de la Selección en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 (37 puntos frente a Brasil, por ejemplo), Andrés Nocioni le dijó adiós al básquet a los 37 años con la camiseta de Real Madrid , donde jugó las últimas cuatro temporadas, ganando ocho títulos. El más importante de ellos fue la Euroliga 2015 donde Chapu, además, se llevó el premio al jugador más valioso del Final Four. El campeón olímpico con Argentina en 2004 y medalla de bronce en 2008, inició su carrera en Racing de Avellaneda en 1995, brilló en España y la NBA, destacándose en su paso por Chicago Bulls, donde estuvo por cinco temporadas.El que no se retiró de la Selección, ni tiene planeado hacerlo, es Luis Scola. El "capitán", de 37 años, sí dijo adiós a la NBA tras su último paso por Brooklyn Nets y se fue a jugar a China , donde promedia escandalosos 27 puntos por encuentro, 14,6 rebotes y 3,3 asistencias. Debido a una lesión, sólo pudo disputar unos minutos de la Copa América con la camiseta nacional, mientras que jugó uno de los dos partidos por eliminatorias para el Mundial de China 2019. Fue frente a Paraguay en el triunfo por 96-63, donde anotó 22 puntos y tomó once rebotes.Tampoco pudieron hacerse un hueco en la NBA Nicolás Brussino y Patricio Garino. Brussino tuvo una decente temporada debut con Dallas Mavericks, donde llegó a ser titular dos veces, y finalizó la misma con promedios de diez puntos en los últimos partidos. Sin embargo, fue cortado sorpresivamente en la pretemporada y firmó con Atlanta Hawks, que tras no darle rodaje en la segunda mitad del año, lo despidió. El pasar de Garino fue menos lucido, ya que jugó sólo cinco partidos con Orlando Magic al final de la 2016/17, sin anotar ningún punto.La Selección El segundo puesto en la Copa América que tuvo a la Argentina como sede de la fase final consolidó los presentes de los herederos de la Generación Dorada. Con Facundo Campazzo (26 años) -quien se transformó este año en un jugador estelar del básquet europeo– tomando el protagonismo, siendo líder anotador y máximo asistidor del equipo, los jóvenes Brussino (24), Garino (24) y Gabriel Deck (22) pudieron secundar al base córdobes y redondear un gran torneo donde los tres finalizaron con más de 11 puntos por partido. Además, las apariciones de Lucio Redivo (23) y Javier Saiz (23) aumentaron la ilusión. En el lado negativo, el flojo torneo de Nicolás Laprovíttola (27) –uno de los más "experimentados" del equipo– coronado con una mala decisión en la última jugada de la final perdida con Estados Unidos, se profundizó tras su llegada al Zenit de Rusia , donde alterna partidos donde ni siquiera juega.En la eliminatorias para el Mundial -formato que hace su debut en la FIBA–, el primer partido frente a Paraguay fue el cuarto con mayor cantidad de hinchas en el estadio (fueron diez mil en el Superdomo de La Rioja), de los 76 que se jugaron en las dos primeras jornadas de la competición. El segundo encuentro, fue en Panamá y Argentina ganó trabajosamente por 68-59. El torneo, donde Argentina comparte grupo con Paraguay, Panamá y Uruguay se retomará a fines de febrero.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi