/ Cualquier moneda extranjera se transforma en una gran cantidad de dinero por la devaluación del bolívar.Cada día el éxodo de venezolanos aumenta más.Muchos deciden partir de su tierra natal en busca de mejores oportunidades, pues aseguran que con el sueldo con el que viven en Venezuela no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas.Por lo tanto en el país solo se están quedando los padres con la esperanza de que sus hijos logren un futuro mejor.No es sorpresa que esto suceda en un país en donde los economistas estiman que la inflación del 2017 cerrará casi a 1.800 %, convirtiéndose en la más alta del mundo, incluso algunos estiman que ya Venezuela se encuentra en hiperinflación.Esto genera que el poder adquisitivo de las personas no sea suficiente para adquirir los productos básicos de la canasta básica y por lo tanto su calidad de vida disminuye.El precio de la Canasta Básica Familiar -CBF- de noviembre del 2017 fue de Bs. 13.883.365. Aumentó 2.123 %, con respecto al mismo mes en 2016, de acuerdo con el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).Es decir que se necesitan 462.778 bolívares diarios para cubrir su costo, mientras que el salario mínimo mensual de una persona es de 177.507 bolívares.Esta crisis socio-económica generó este éxodo de venezolanos.Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dice que son un poco más de 600 mil personas que han emigrado de Venezuela Mientras que el Banco Mundial destaca que son 700 mil y otras organizaciones que son cerca de dos millones.La Organización Internacional para las Migraciones reconoce que la migración hacia el exterior desde Venezuela en 2015 fue de 606.281 personas: "1,9 % de los todos los ciudadanos vivió fuera de su país de origen".Los que se quedan Es por esto que muchos de los padres que se quedan sobreviven con los pocos dólares que logran enviarle sus hijos del extranjero.Esto se convirtió en un nuevo negocio, porque es la manera que tienen muchos venezolanos de sobrevivir a la fuerte crisis económica.La persona que están afuera solo tienen que enviar unos pequeños dólares que al cambio se transforman en una gran cantidad de bolívares.Este es el caso de Atilda González, quien tiene a su hijo que es médico en Chile.Carlos se fue hace un año con la maleta repleta de sueños y con la esperanza de lograr ayudar a su familia.Atilda mensualmente recibe una gran cantidad de bolívares en su cuenta."Al mes me llegan hasta 10 millones, el monto va aumentando según el precio del peso chileno, él no me envía el dinero en pesos si no en bolívares", manifiesta Atilda.¿Cómo se lo envía? -Al parecer tiene una persona allá que hace la transferencia, él le da el dinero en pesos chilenos y esa persona lo transforma a la moneda de nosotros, y eso pasa inmediatamente porque recibo el dinero muy rápido.Señala que este dinero se convirtió en su principal ingreso mensual."Yo soy jubilada de Venalum, si bien recibo una buena cantidad de dinero se me hacía imposible mantener los gastos de la casa, y de mi otra hija, gracias a que mi hijo se fue puedo recibir esta gran cantidad de dinero y por lo menos palear la crisis económica".Asegura que fue un proceso complejo el tener que separar la familia, porque sentimentalmente es algo "muy duro"."Lo extraño demasiado, es algo que ninguna madre quiere vivir, pero por un lado me tiene feliz que esté en un mejor sitio y que podamos nosotras aquí en Venezuela vivir mejor".Desde que se fue su hijo y comenzó a recibir estas remesas, afirma que su vida cambio "del cielo a la tierra".A pesar de que no logró ayudar a su hijo con los dólares para emprender este nuevo reto, afirma que siempre estuvo a su lado brindándole toda la ayuda emocional.Desde España Al igual que la señora Atilda está Rosa García, quien vive en Upata y se sustenta del dinero que le envía su nieto desde España."Recuerdo claramente el día que se fue, no lo podía creer, fue hace tres años, en ese momento la situación no estaba así", asegura la señora Rosa.Agrega que por un buen tiempo su nieto, a quien considera como un hijo, pasó mucho trabajo porque no conseguía trabajo."Tampoco es que ahorita tiene el mejor trabajo del mundo, pero estoy muy orgullosa de él, está en una cauchera y gana sueldo mínimo, que son como 1.500 euros, tiene una bella familia y su bebé".Señala que cuando habla con su nieto lo nota feliz, porque tiene una "mejor vida"."Me dice que se parte el lomo, pero cuando le pagan logra pagar los servicios básicos y a veces hasta se puede ir del país".Mensualmente su nieto le envía 50 euros.Menciona que allá en España existen unas empresas que prestan este servicio, una de ellas es Small World.Ellas cobran una cierta cantidad de comisión, que en algunos casos pueden ser hasta cuatro euros y el cambio que utilizan siempre es un poco menor al que está en el mercado negro."Por ejemplo, ahorita el euro está en Bs. 133.621, bueno ellos lo pagan a Bs. 90.000, entonces se pierde una cierta cantidad pero igual es bastante dinero".Por ejemplo, 50 euros a ese cambio corresponde a 4 millones 500 mil bolívares.Esta cantidad es hasta 500 % mayor al sueldo mínimo en Venezuela "Es una gran ayuda para mí, con esto logro hacer un mercado, comprar alguna medicina, cuando la consigo, yo le agradezco mucho a Dios tener a mi muchacho afuera, aunque me parte el alma, creo que fue lo mejor que pudimos hacer", destaca Rosa.-¿Por qué no se va con él? -Porque es más fácil que me sustente aquí que allá, al cambio aquí a él todo le sale muy económico, en cambio allá es demasiado costoso, la vida en España es difícil. Además ya estoy vieja ja, ja, ja, prefiero quedarme en mi país, y ver que es lo que me depara el destino.Fenómeno social El economista Adrián Vazquez asegura que este fenómeno social se traduce en la severa crisis económica que afronta el país."Cuando un país no tiene el desarrollo, ni la capacidad de productiva para permitir que sus profesionales tengan liquidez económica, lo único que quiere decir es que no se encuentra bien económicamente".Asegura que esto es una política de Estado que se viene implementado en Venezuela "Es evidente que las medidas que ha tomado el Ejecutivo Nacional no son beneficiosas para el país y por el contrario empeoran la situación".Agrega que la moneda nacional, el Bolívar está muy devaluado y por esto cualquier otra moneda extranjera al cambio se transforma en una gran cantidad de dinero.Manifiesta que esta situación no genera un gran cambio económico en el país, porque ese dinero que entra por remesas "no significa una gran cantidad"."Eso que les llega a las personas que están viviendo aquí no quiere decir que solucionará los problemas económicos en Venezuela , para eso se necesitan otras medidas, que vienen del cambio económico".Agrega que la solución está en incrementar la producción nacional para volver a poner en funcionamiento el aparato productivo del país y asegura que esto no es posible mientras exista el control cambiario."Hasta que no se genere este cambio, seguiremos viendo como venezolanos preparados se van del país, el 2018 se viene con más fuerza en el aumento de la pobreza de la población y aumento de la inflación", añade.