/ Tienen cuatro años esperando los comicios sindicales en el Complejo Siderúrgico.Se termina el 2017 y el Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua) cumple un nuevo año sin elegir su dirigencia sindical.Ya van a cumplir cinco años sin realizar las elecciones sindicales en la empresa, por lo que este inconveniente ha generado múltiples molestias en los trabajadores.Mientras un grupo ha realizado diferentes gestiones en Caracas para que se realicen estos comicios, otro grupo asegura que respaldan la gestión de su presidenta Yajaira Rangel.La dualidad de opiniones ha retardado las gestiones.El Consejo Nacional de Electoral (CNE) emitió un documento, el 6 de junio del 2015, en el que promulgaba la inhabilitación del secretario general del sindicato, Alejandro Mago.Respaldan gestión de Yajaira RangelFélix Yépez, delegado de prevención de la empresa, detalla que el Tribunal Supremo de Justicia emitió una orden en la que solicitaba la aplicación del artículo 31 de la Ley de Amparo, pero "esta orden ha sido desacatada por Julián Chacare y Leonardo Tovar"."Hay una actitud agresiva de parte de la presidenta Yajaira Rangel. Estamos para resguardar la salud de los trabajadores, ella (Rangel), hace que se desequilibre el ambiente en paz y tranquilidad, no quiere escuchar", asegura Yépez.Contraparte Mientras otro grupo asegura que esto no es así."Ella (Rangel) ha venido dándonos los privilegios y los beneficios que nos merecemos sin necesidad de que haya un sindicato, ella de manera voluntaria lo ha hecho", señala Néstor Rivas, trabajador de la empresa.Señala que entre los beneficios que han mejorado está el aumento salarial y el pago del bono del Buen Vivir que corresponde al 80 % de la cestaticket.También el plan de jubilación y las actividades que han venido haciendo para ayudar a las comunidades.Durante su año en el cargo ha logrado incrementar el aparato productivo, así como el ajuste del tabulador para los empleados."La paz laboral ha llegado a la empresa desde que ella (Rangel) se encuentra al frente", puntualizó Rivas.En la acción ejecutada por la presidenta ha autorizado el apoyo a las comunidades más necesitadas de la ciudad.Exigen eleccionesJornadas de desmalezamiento, operativos de recolección de desechos sólidos y donaciones a personas de bajos recursos, son los actos que ha realizado la empresa bajo la orden de la presidenta.La parroquia Vista al Sol se ha beneficiado de estas labores sociales emprendidas por los mismos trabajadores."Yajaira es un ángel que nos mandaron del cielo", declaró Maigualida Mosqueda, vocera del sector. "Han sido siete meses entregando medicinas, pañales, limpieza", detalló Mosqueda.Aunado a esto, quienes apoyan la gerencia aseguraron que les han realizado mejoras en el HCM, en el pago de 25 % de la matrícula escolar, así como el apoyo para medicinas a los trabajadores.Para respaldar la acción de Rangel, han iniciado la recolección de firmas y huellas; aseguran que no es para la creación de una plancha como se rumora en la planta."Por ahí andan compañeros reclamando porque aún no les ha llegado el beneficio personal que esperaban", aseveró Rivas.Los obreros aclararon la existencia de una división en la empresa.Contrato colectivo Entre los problemas que se han presentado por no tener el sindicato es que no han podido discutir cuatro convenciones colectivas.El jueves 23 de noviembre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó en su portal web la sentencia 206, que establece que el Complejo Siderúrgico de Guayana (Comsigua) estaba esperando para retomar las elecciones sindicales."Salió un ordenamiento a la comisión electoral, que ha desacatado dos órdenes del TSJ, una vez más le ordena a Julián Chacales y a Leonardo Tovar para que realicen las elecciones en un máximo de 60 días", asegura Yépez."Deben caer en conciencia, no se dejen manipular, deben hacer estas elecciones sindicales", destaca. Manifiesta que los trabajadores dejaron de discutir cuatro convenciones colectivas por estar en mora sindical.Desde el 29 de julio del 2015 se paralizaron las elecciones."Las elecciones están establecidas dentro de los derechos constitucionales, por eso esperamos que nos respeten a todos los trabajadores", agrega Yépez.Hacen un llamado a la comisión electoralMora sindical Félix Yépez explica que el sindicato tiene varios expedientes abiertos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de una mora administrativa.Esto perjudica a los 400 trabajadores de la planta, que han dejado de exigir beneficios ante la Inspectoría del Trabajo.Es por esto su constante preocupación ante esta situación que tienen desde hace cuatro años.