Para este nuevo año lo importante es recordarle a tus familiares cuanto los quieres, ya que en los momentos más difíciles ellos estarán a tu lado.Los astros y las señales cósmicas llegaron hasta el diario PRIMICIA, para llevarle las predicciones a todos sus lectores.Adriana Cordero, la Brujita de Orinoco Televisión, lleva seis años compartiendo sus predicciones con el público de Ciudad Guayana.Ya las cartas están echadas, así que lee lo que los astros prepararon para ti.El 2018 es el año chino del perro, eso quiere decir que las personas estarán dóciles."Será un año de muchos movimientos telúricos a escala mundial, la idea principal es estar de la mano de Dios y pedir por el bien del país", comentó Cordero.Asimismo, agregó que las cartas predicen fuertes cambios climáticos a los cuales no estamos acostumbrados.Habrá enfermedades nuevas, más que todo en materia alimenticia, pero lo importante es tomar precauciones y evitar comer en la calle."Para este año 2018 la clave está en que las personas se reinventen y hagan cosas nuevas, ya que eso ayudará a fortalecerlos cada día más", agregó.Recalcó que no es bueno estar con egoísmo, porque este es un sentimiento que no le permite a las personas avanzar a nivel positivo.Aunque no quiso tocar uno de los temas controversiales como lo es la política, Cordero recomendó ser tolerantes y no salir a la calle y alimentar las cosas negativas que pasan, porque eso no es bueno para el país."No hay que quejarse mucho, lo que hay es que agradecer que estamos vivos y tenemos un techo donde vivir", puntualizó.Hizo hincapié en la importancia de estar en familia. Recomendó que le recuerden a sus familiares cuanto los quieren, porque en situaciones difícil, ellos siempre estarán ahí.Invitó a darse baños de rosas este domingo, ya que ayudan a liberar energía negativa y fortalecen el mundo espiritual.Más de Cordero Los días lunes y miércoles a partir de las 9:00 a.m. aparece en la señal de Orinoco Televisión. "La receptividad por parte de los seguidores es muy buena", puntualizó.Si quieres conocer más del trabajo de Cordero a través de su cuenta de Instagram @astroadriana, lo puedes hacer."Hagan bien y no miren a quien, el universo es demasiado rico con nosotros", aseguró Adriana Cordero.AriesLa palabra clave es la fuerza creativa. 2018 será un año de muchos cambios para los aries. Para los que están en pareja se casarán y los que no encontrarán a la persona ideal.CáncerSerá un año de fuerza terrenal. Debes concretar los proyectos y materializar lo que has hecho para que puedas recoger los frutos. Viajarás al exterior y te quedarás viviendo afuera.LibraEl sol sale para todos los libra. La balanza se va a tambalear a principios de año, pero después todo volverá a la normalidad. Mudanza a tierras calientes y embarazos en puerta.CapricornioSi te dan a escoger dos caminos para llegar a la meta agarra uno que puedas disfrutar. Llegó el momento de consolidar las relaciones, la fortuna tocará tu puerta en junio.TauroUn año de gran aprendizaje en la parte económica. Será un 2018 llenó de inversión, habrá movidas familiares; los tauros deben cuidar su garganta y oídos.LeoCambios radicales para agarrar las riendas de la vida. Las personas en matrimonios cuidarse de terceros en la relación. Será un año de mucho aprendizaje.EscorpioTendrán el tercer ojo despierto, el planeta Júpiter los beneficia; vendrán grandes negocios. En el amor habrá personas que van en busca del compromiso. Cuidar los huesos.AcuarioDebes vivir el aquí y el ahora dejar los rencores a un lado, agarrar del pasado lo mejor para que te vaya bien. Será un año de crecimiento profesional y amoroso.GéminisDebes creer en ti mismo, será un año en el que se pondrá a prueba lo que haces; en tu trabajo y estudios, créete que eres el mejor. No permitir personas tóxicas en tu vida.VirgoGuardar silencio es la clave este año, no debes hablar de tus proyectos hasta que no estén concretos. Debes buscar la paz interior. En el amor vendrán cosas buenas para ti.SagitarioTodos los proyectos que tengan en mente llegó el año para hacerlos. Tienen que tener cuidado con engordar. Para los que están en pareja será un año de mucho crecimiento amoroso.PiscisLa pasión, en el amor, trabajo y salud serán prioridades. Pero hay que tener cuidado con la entrega que das, ya que no todo el mundo se entregará como tú lo haces. Un año de buenas noticias para ti.