/ Riesi subió los dos escalones anteriores a la puerta de entrada del restorán cercano a la Terminal de Omnibus. Eran las once de la noche del 31 de diciembre de 2012.El lugar estaba casi lleno; la mayoría de los clientes eran personas adultas o familias cuyos integrantes jóvenes se mostraban juiciosos: sus vidas personales comenzarían después de la medianoche.Su mesa predilecta estaba vacía. Era para dos comensales y quedaba contra la columna que sostenía el núcleo central del edificio, revestida en listones de madera de pino, con un barniz que enfatizaba las vetas naturales. Se encaminó hacia ahí, raudo, con la aprensión infantil de que le sacaran algo de las manos.Se sentó mirando hacia la vidriera. Apoyó el morral de poliéster azul acero sobre la silla contigua y buscó el libro que estaba leyendo, mientras continuaba con su soliloquio."Cuando vivía en Caltagirone, una familia era cultural y socialmente una ciudadela construida a lo largo de una vida para cuidar de los seres queridos. Frente a la naturaleza, a los más fuertes, a las autoridades. Se iba fabricando con los frutos del trabajo, porque una cosa era la otra: familia acarreaba trabajo y el trabajo mantenía a la familia. El mundo entero temblaba cuando no había trabajo y la existencia se quebrantaba cuando no había familia. La falta de trabajo equivalía a la intemperie, y la privación familiar era mayor que el desengaño. Ahora bien, ¿qué queda si ambas cosas se pierden? ¿Y cuando no se tiene ninguna de las dos? ¿Cuando jamás se las tuvo?".Había encontrado el material de lectura, lo había apoyado a su izquierda, entre él y la viga, y trataba de que el mechón de pelo blanco le obedeciera y dejara de columpiarse a su antojo."¿De qué está hecha la intemperie en la que viven esos muchachos lanzados a matar y a la muerte? Salen de un andamiaje transitorio asentado en la mera contigüidad y llegan tan lejos como lo permite la imposición de la fuerza, o la supresión por la fuerza. Pero el Estado, la Policía, lo que hace es forzarlos a asociarse, a trabajar para ella o con ella, si quieren poder trabajar".Interrumpió su pensamiento porque le vino a la memoria un posteo aparecido en Ciudadanía . Refiriéndose a un "tiratiros" -que hubiera debido estar preso pero estaba con salidas transitorias-, alguien había escrito: "Lo dejaban irse para que hiciera una moneda y pagara sus berretines dentro de la cárcel".Todas estas operaciones, las biológicas y las sociales, las reflejas y las meditadas, presuponían violencia. La desatada e ilimitada y creciente y voluptuosa violencia.Mientras buscaba la hoja en que había dejado la lectura -por una u otra razón siempre se olvidaba de hacer una marca o de poner un señalador-, siguió con su monólogo taciturno, llevando la mirada hasta la foto de Wladimir Mikielievich."En consecuencia, la autoridad sólo puede ser conquistada merced a lo más brutal. Y así será el modelo de comportamiento que emane de ella. Un hombre siempre es lo que hace, y eso dice de él todo lo que puede decirse que es. Sin embargo, en el caso de estos muchachos, lo que corresponde preguntarse es si, siendo lo que son, podrían haber hecho o hacer otra cosa. La verdad es algo terrible, incluso demasiado para mirarla a la cara. En especial cuando es ambigua".A siete u ocho metros de distancia había una veinteañera de rostro armónico y cabello rubio con reflejos arenosos. Vio que no le sacaba los ojos encima y eso lo llevó a hacer lo mismo. Tenía los rasgos resueltos, el labio superior más ancho que el inferior y el conjunto cuidadosamente pintado le daba énfasis a toda la cara.Su mozo conocido no tenía asignada la mesa en la que estaba Riesi, pero cruzó la amplia estancia para atenderlo. Con cautela, le preguntó qué leía.-- Cándido o Un sueño siciliano , de Leonardo Sciascia- y resignado a lo que podría venir retrucó-: Usted, ¿lee?--No, pero me gustan los que están solos y leen. Nunca son malas personas- tenía el cuello largo y ligeramente curvo, airoso. Riesi pensó en comentar que personas con un cuello tan proporcionado tampoco lo eran, pero lo pensó dos veces y prefirió ordenar su cena.Eran casi las once y media, de modo que faltaba poco para la hora odiosa: el momento en que los comensales alzarían las copas en medio de tumultos, apretujones y corcoveos artificiales, deseando y deseándose buena fortuna. Quería que esos minutos pasaran rápidamente, y no conocía remedio más confortable para él que transcurrirlos leyendo y cenando. Las «fiestas», aquel simulacro en el umbral del sueño y del olvido, cosas que conocía de sobra. Antes de volver a la lectura, recomenzó el soliloquio."La venganza en Sicilia, el escarmiento que vivía por años en los corazones de los hombres, que se transmitía de padres a hijos y de familias contra familias. Comparada con lo que era la familia en Caltagirone: ¿qué fue, qué es hoy aquí, en esta ciudad? Ciudad a la que quiero tanto y que a veces me resulta insufrible. Estas organizaciones viven perpetuamente en pie de guerra; entre otras cosas porque ignoran otro modo de existencia. Si no se comprende esto, ¿cómo abordar la violencia en busca de instaurar un cierto Estado de Derecho? Mis colegas hablan con ignorancia de "mafias", pero no hay tal cosa. No es una visión trágica de la vida lo que impulsa a estos muchachos, sino una mirada insensata o la carencia de alguna mirada. No hay rigor en la conducta, sino confusión"."Mientras buscaba la hoja en que había dejado la lectura, llevó la mirada hasta la foto de Wladimir Mikielievich".Recordó los centenares de páginas de grabaciones conteniendo escuchas telefónicas que había leído, donde se relataban las tropelías cometidas o por cometer. Le había sorprendido, en las conjugaciones verbales de aquellos jóvenes, mucho presente, algo de pasado, poco condicional y nada de futuro.Tal vez había pagado el amor que sentía por la ciudad con ceguera; tal vez el amor, en realidad, ocultaba el engaño que habían padecido su padre y él cuando cambiaron Sicilia por la Argentina. "Amor, tengo miedo, de que seas rencor", tarareó, corrompiendo el tango. Se preguntó si, al cabo, no había sufrido una traición.El volumen de las voces, el chirrido de las patas de las mesas sobre el piso y las risas fraudulentas le comunicaron que eran las doce de la noche."¡Aquí, en medio de esta multitud, hay una persona que sufrió una traición, y que nunca pudo superarla!". La voz del oficiante, espesa y oscura, parecía provenir del interior de una gruta. "Manifiéstate, Señor, y sal, demonio maldito".Como un diluvio de fondo, se oían gritos femeninos lastimeros y un coro que porfiaba "¡Poderoso Dios, mi alma clama por ti"». El celebrante, llevando hasta el paroxismo al público achacoso, a quien antes había ordenado extenderse en el suelo, cerró: "¡Miren! ¡Ahí se va el demonio de la ingratitud! ¡Huye, Satán! ¡Sal de ese cuerpo! ¡Huye! ¡Pónganse de pie en el nombre del que reina y vive por siempre sobre Satanás!".La tempestad de cánticos y bramidos impedía escuchar al obispo.--El problema es que estos brasileños, con el tema del exorcismo y las sanaciones, les terminan sacando lo poco que tienen a esas almas sufrientes que acuden a ellos -el papá de Mirlo, Andrés, era pastor evangélico. Caminaba junto a Chana y a su segundo hijo, Marcos, el hermano menor de Mirlo, rumbo a la casa de Tota, la mamá de Paku. El alboroto fue quedando atrás.Las siete de la tarde del 1º de enero de 2013, un año exacto desde "el doble crimen de los inocentes de barrio Zúñiga". Andrés había empezado a transitar el dolor por el asesinato de su hijo transformándose en capellán de una iglesia evangélica en una cárcel de la ciudad. Vivía en la misma casa, con su familia, a cincuenta metros de donde había ocurrido la tragedia.--Pero, Andrés, disculpe mi ignorancia en materia de religiones e iglesias, ¿hay casos que se conozcan de esos choreos?- Chana tenía un reflejo inmediato de adversidad frente a la acumulación de dinero y de inclinación por el imperio de la justicia.--Estafas, más bien- dijo Andrés-. En un sentido moral y también material. Han sido acusados y juzgados por fraude, falsificación, evasión, lavado de dinero, extorsión. Algunos se fueron de sus países escapando de los jueces y los procesos. El argumento para con los fieles es que, cuanto mayor es el aporte, mayores son las posibilidades de curación y de posterior ingreso al reino de los cielos. Una ingeniería espiritual que esconde un mercado material. Pero si algo ha de salir a la luz, Dios lo saca. Dios no transa y siempre va a hacer justicia. Eso es lo que le decimos a la gente que tiene la cabeza batallada cuando está por tomar la decisión de hacer justicia por su propia mano. Nada se arregla, hijo, con más violencia. Por eso fue que tomé la iniciativa de llevar la palabra de Dios a la cárcel, y de terminar abrazados y llorando con Drago y con el Gordo, el policía, el tiempo que estuvo preso. Y, si ellos quieren, lo mismo haré con Termo Chico y con Dayana el bendito día en que los apresen.Chana, entre salto y salto -motivados por su manera habitual de caminar, pero más por los obstáculos de las veredas de tierra-, pensó en Andrés con respeto. No le fue fácil que lo aceptaran cuando llegó al barrio, que los vecinos se permitieran dejar el vicio, pensar en la paz, pero el doble crimen cambió algunas cosas.Llegaron a la casita de bloques sin revocar y Marcos hizo sonar las palmas. Mirlo y su hermano eran parecidos, pero todo lo que era alegría en el que ya no estaba, era presagio en los ojos del otro. Desde adentro, Tota gritó que pasaran. La encontraron con las manos en el mate, como era de esperar.Se fueron sentando entre palabras de bienvenida y de afecto. Andrés y su hijo, en el sofá color vino marsala, y Chana, en el sillón de enfrente, que hacía juego. Antes, acercó una de las sillas con patas de caño pintadas para que se arrimara la dueña de casa. En el Sony -un "arturito" que le había regalado el Movimiento 16 de Octubre- sonaba Karicia: "… dame la prueba de amor, no me digas que no". La anfitriona bajó el volumen hasta que fue casi inaudible, como si el júbilo acústico fuera una falta de respeto hacia los visitantes.--¿Hace mucho que no lo ve al Paré, doña Tota?- preguntó Chana, esponjando con la punta de la lengua el bigote ralo.--Desde agosto, más o menos, que vinieron ustedes, lo vi un par de veces, pero de lejos- estaba sacando las cáscaras de naranja de arriba de la hornalla.--Ahá … ése anda medio borrado.--Ya va a aparecer. El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen- contestó, mientras comenzaba a picar las cortezas fragantes "muy finito", a las que luego les añadiría unas hojas de melisa.A la media hora ya habían agotado los temas ajenos a la razón por la que estaban allí, y se volcaron a ella resueltamente.--Yo creo que en apenas un año- la voz de Chana, lejos de un megáfono, sonaba estrecha y flexible-, la organización popular, el dolor transformado en lucha, han permitido tirarle de la sábana a la trama que hay detrás de los pibes que mueren en lo que se suelen llamar «ajustes», en hechos que se muestran públicamente como ajenos al negocio de la droga, a la complicidad policial, al enriquecimiento de políticos la drones y a la falta de iniciativas de inclusión para jóvenes que viven en zonas postergadas.--Eso es verdad, Chana- dijo Marcos tímidamente-, ahora la gente ve al narco como un problema y a los cómplices como parte del problema. Pero, mayormente, las cosas no cambiaron.--Marquitos es el impaciente de la familia- a Andrés se le quebró la voz, el hermoso timbre grueso y arropado-. Pero, si hay algo de lo que podemos estar seguros después de la dolorosísima pérdida de los pibes, es que pudimos traducir en denuncias algunas verdades. Hoy, ¿quién duda de que la Policía es la principal institución responsable y recaudadora del negocio del narcotráfico?--Usted disculpe, don Andrés- Tota, sin dejar de cebar con un pulso y unos resultados admirables-, no es por darle contra, ya nos conocemos. Los pibes siguen mirando a la violencia y a los violentos como el modelo de lo que quisieran ser y para que el Chana pueda juntar cien chicos, tiene que remarla como loco. ¿Miento, Chana?--Ninguno miente, ni usted ni Andrés. Aunque los acusados niegan su responsabilidad, y aunque Mirlo y Paku ya no estén y se sumen al alto precio en vidas que se pagó, se paga y se seguirá pagando, sin toma de conciencia, sin saber qué es qué, no hay cambio. Creo, Tota, que la gente, los pibes, los padres, tienen más en claro lo que pasa.--Yo no puedo decir lo que me contaron Drago y el Gordo, porque soy un confesor, y lo que oí, lo oí en confesión, pero estoy seguro de que, en algún momento, van a tratar de poner su alma en paz colaborando con la investigación- Andrés había pasado su brazo derecho por sobre el hombro de Marcos y lo abrazaba como si temiera perderlo-. Además, las pruebas contra el comisario Castilla se siguen acumulando, y no sé por cuánto tiempo más van a poder esconderlo. ¿No les parece?--Ése es un verdugo hijo de puta, Viejo, con perdón de doña Tota. Y la gorra lo tiene que seguir tapando, porque si lo destapa a él, él destapa todo- Marcos tenía la vehemencia de Mirlo, pero otro sentido de dirección.--Doblar a la Policía va a ser difícil, pero lo peor va a ser que los políticos hagan algo. Los diputados interpelaron durante ocho horas al ministro de Seguridad y nadie le preguntó por qué no investigaban la ruta del dinero de los narcos. ¡Eso es el abecé!- enardecido, Chana vibraba como las cuerdas más agudas de la guitarra.--¿Se quieren quedar a comer?- preguntó Tota-. Ya está anocheciendo. Sin compromiso, ¿eh?; yo les preparo unos churrasquitos que les van a encantar. El gordo, mi gordo, Paku, se sabía comer cinco o seis. Cuando había…Chana miró su reloj y luego la fotografía con los bordes esfumados de un hombre macizo que llevaba un bigotito puntilloso y tenía una mirada obstinada. Las mejillas estaban coloreadas de rosa pastel y el fondo, de celeste."Estas organizaciones viven en pie de guerra; entre otras cosas porque ignoran otro modo de existencia".--Te queda una buena remontada hasta tu casa- dijo Andrés a Chana-. ¿Vas a ir caminando?--Pensando- contestó el muchacho, incapaz de imaginar un chiste para despedirse con amenidad.Remontaron la avenida Dreyer hacia el este, doblaron a la izquierda por José Ingenieros, luego a la derecha por Manuel Julián Medel y siguieron hasta Amado Nervo.Había que esperar a que saliera, estacionados antes del cruce entre Medel y Nervo (o pasando la esquina), o -eventualmente- forzarlo a que lo hiciera.La única consigna: "hoy u hoy".El Jagüel era un barrio con calles de tierra que sólo en las esquinas estaban pavimentadas, cruces de hormigón articulado, zanjas al aire abierto, uno que otro techo a dos aguas con tejas y postes de iluminación, patriarcales como cedros de la taiga. Ligustros, acebos de fruto rojo punzó y una palmera rechoncha completaban la escena.Un 2 de enero nublado, con un cielo bajo y opresivo, al que parecían retener enredado -insidiosas- las viejas antenas en desuso de televisión con forma de equis y de esqueleto de pescado. El viento reptante llevaba de aquí para allá pedazos de diario y envoltorios arrugados.--Mirá el rancho piojoso donde vive este turro- dijo con sorna el Pelado Roberto, que estaba del lado del acompañante-. ¡En el garaje hay una Estanciera! ¿Adónde querrá ir con eso? Yo no entiendo cómo su jefe no lo pone bicho, cómo lo regala así. Chino, ¡no hay ni el gato en la calle! La única es que adentro tenga un par largo de fierros y una banda de giles.--Mejor para nosotros que no haya nadie, ¿no?- el Chino mantenía a paso de hombre el Peugeot 206 XT bordó. Pasaron delante de un campito con un tejido romboidal sostenido por cuatro postes de hormigón, con codos para los hilos de púas; la entrada estaba tapada con una media sombra, con cuyo dobladillo jugaban los remolinos-. El guacho habría estado más cómodo de mi hermana, y eso que vive en una casilla.Dieron la vuelta a la manzana; al frente de una casa había dos casuarinas con los colores de Boca Juniors pintados en los troncos. El Pelado iba memorizando el perímetro mientras imaginaba distintos planes operativos y pasaba revista al parque automotor desperdigado en garajes o bajo los árboles: un Peugeot 504 color crema con el baúl gris plomo, un Renault 12 ocre, un Torino tierra de siena destartalado. Nada que pudiera preocuparlos en el caso de una eventual persecución.Cuando se volvieron a acercar por Medel a Nervo, Lémur salió y giró en dirección a ellos. Llevaba un perro atado con una cuerda de yute para embalar. El animal era un cuzco circunspecto y poco movedizo, indolente.-Dejalo que pase y parate unos metros atrás de él- dijo el Pelado, bajando la cabeza para no ser reconocido. No hacía falta: Lémur estaba en otro mundo.El auto se detuvo con suavidad junto a la franja de césped que precedía la zanja; el objetivo había quedado a una decena de pasos. El Pelado bajó con una Glock 18 C cargada con diecisiete proyectiles de punta hueca, con el selector en modo individual. Caminó sin apuro casi hasta ponerse a la par, dio tres pasos rápidos y giró, enfrentándolo.Lémur se congeló e hizo un esbozo de movimiento con la mano derecha libre, como si quisiera comenzar a argumentar. El flequillo casi le cubría las cejas y el cáliz de los labios se vació de sangre. El perro, liberado de la soga, retrocedió hasta el alambrado cubierto de hojas; un tren fantasma, que sólo él podía ver, pasaba por delante de sus ojos espantados. Unas caracolas de tela de araña, tejidas con indescifrable belleza, se le agregaron al pelaje.Sin decir una sola palabra, el Pelado hizo el primer disparo arriba de la rótula derecha. El estruendo del arma apagó el del estallido de la parte baja del fémur. La pierna formó un aberrante rudimento de "u", más cóncavo que angular, y dobló al Lémur hacia ese costado.--Pelado y la reputa madre que te parió- dijo Chino entre dientes, bajándose con el arma montada, sin quitar la mirada de la puerta de salida por donde Lémur había salido a la calle. Pensó que adentro podría haber más gente y que ellos dos ya deberían haber terminado y estar en plena fuga.El segundo tiro fue al mismo lugar de la otra pierna. Lémur cayó de rodillas, en una extraña posición escorada. El tercero destrozó la clavícula derecha y la parte superior de la escápula. El siguiente, demasiado cerca del cuello -y por lo tanto del corazón- hizo añicos el manubrio del esternón. El Pelado se enojó con él mismo por el error de cálculo.El tronco de Lémur cayó hacia atrás, como de trapo. Vivo y absolutamente consciente, miró a quien iba a matarlo sin conseguir que una sola palabra viniera a sus labios. El último balazo le reventó en la cara.El Chino, semierguido y con su pistola amartillada, seguía patrullando con los ojos. Nadie había aparecido, ni desde dentro de la casa de Lémur ni desde algún otro lado. Sólo se escuchó un grito de mujer , que pareció originarse en la calle Nervo. Las casuarinas pintadas le vinieron a la mente.Media hora más tarde, el auto zumbaba rumbo al norte. La radio transmitía música tropical en castellano.--Era lo menos que se merecía ese hijo de puta; garpar y que el cobrador deje su firma. Una muerte con estilo. Ellos empezaron y, como dice el dicho, el que paga primero, paga dos veces- dijo el Pelado, que estaba recuperando su natural buen humor.El Chino no contestó y se enfrascó en el camino.* Capítulo del libro Rojo Sangre (Planeta)