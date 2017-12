/ Los buenos deseos de un nuevo año vienen acompañado de la músi­ca y la alegría que los lo­cutores larenses impo­nen desde su cabina.El animador Gregorio Valles, Arturo Adames, de Fe y Alegría, y el Sú­per Agente son sólo unos de los que con pasión y alegría despedirán el 2017 haciendo lo que más les gusta; animar y poner a bailar a todo el mundo.Lo que para Gregorio Valles comenzó llenando el vacío de la pérdida físi­ca de su padre se convir­tió en tradición, en la que los guaros le sintonizan en la emisora que se en­cuentre para dar la cuen­ta regresiva y anunciar que el año viejo se va.Desde las 4:00 pm y hasta pasadas las 12:00 de la medianoche "El Animador" se cuela por la onda radial de Líder 94.9 FM y junto a otras 30 emisoras del país dirá "se va, se va el año, ale­gría, alegría Venezuela "Adames locutor de Fe y Alegría 97.5 FM, comen­ta que el maratón ya tie­ne 3 años consecutivos en los que se mantiene 97 horas y media ale­grando las navidades y sobre todo en este año en el cual la situación país no ha sido fácil. En su programación incluyen mensajes de aliento y de esperanza para el 2018.Por su parte el Súper Agente, uno de los pio­neros de estos marato­nes de fin de año, desde Radio Show 99.1 Fm, mantiene sus radioescu­chas activados con las 99 horas de transmisión en vivo son "la cosecha de todo lo que sembró a los largo del año", por eso lo hace con tanta alegría y energía positiva.Este año en cada opor­tunidad no pierde el chance de transmitir su mensaje de solidaridad al venezolano, en donde no sólo se debe esperar que las empresas sean quienes hagan labor so­cial, sino que todos pode­mos tender la mano al que lo necesita.Cada emisora tiene su programación particular y quienes despiden el año hacen entrevistas en vivo, rifas, premios y muchas sorpresas, para así mantener la alegría en los hogares que les sintonizan.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi