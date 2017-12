/ Funcionarios de cuerpos policiales y de seguridad se esfuerzan por atender las distintas emergencias que surjan durante las festividades.Los que patrullan, los que vigilan comercios o instituciones, los que están delante de varios teléfonos a la espera de que alguien llame para anunciar alguna emergencia, los que se montan en ambulancias para atenderlas y los que los apoyan.Los que se uniforman, los que se arman, los que custodian, los que previenen y apagan el fuego, los que rescatan y socorren durante accidentes, los que atienden, los que curan.Hay un número considerable de individuos cuya vocación es cuidar la vida de los demás.Son esas personas que, en la mayoría de los casos, visten de uniforme -azul, verde, blanco, amarillo; el color no importa- y mientras usted duerme o se agota con el día a día, ellos velan.***La idea de que diciembre sea sinónimo de fiesta es algo que nos fue legado hace cientos de años, cuando el blanco se juntó a bailar con el negro, mientras el indio preparaba la comida.Siempre es así. Incluso en medio de las situaciones más adversas, el venezolano encuentra la manera de hacer de su 24 o 31 una parranda, o como mínimo un festejo familiar.Si no lo consigue en su casa, lo busca en la del vecino.Es en ese momento de encuentro, cuando algunos comen su hallaca o cantan su Faltan cinco pa’ las doce que, de manera silenciosa, aparecen ellos.PEB La primera vez que Franklin Astudillo estuvo de guardia un 31 de diciembre, sucedió justo después de graduarse.Desde ese entonces han pasado 21 años, los mismos que tiene dentro de la Policía del Estado Bolívar. Él había ingresado el 1 enero de 1996. 11 meses después, el 1 de diciembre, le tocó trabajar.Lo enviaron de servicio a la comisaría ubicada en Guasipati, hoy Centro de Coordinación Policial Roscio.Allá, por sorteo, estuvo designado en el grupo de quienes recibirían el año de guardia.De ese día Astudillo recuerda que patrullaron, verificaron que no hubiese ninguna emergencia y atendiendo las respectivas solicitudes.Cuando dieron las 11:00 de la noche, les pidieron que fueran a la comisaría. Allí, "en familia policial", recibieron el año.Luego, cerca de media hora después salieron de nuevo a sus respectivos trabajos.Fue, según cuenta, "una noche triste" porque no estaba con los suyos; era la primera vez que no la pasaba con su esposa y dos hijos.Después de pasar el tiempo establecido en Guasipati, Astudillo fue destacado en la Comandancia General, en Ciudad Bolívar.Allí ha pasado parte de su larga carrera en la policía estadal. Ha tenido dos ocasiones más para pasar 31 de guardia.Relata que suele ser igual. Los oficiales se unen para compartir una cena. Incluso, la misma comunidad y los comerciantes les regalan cosas para que pasen una noche amena.Como en Guasipati, a las 11:00 p.m. todos se resguardan, principalmente porque a esa hora no pasa nada o pasa muy poco. Y cuando pasa, son conductores ebrios, el andar en patrullas suele hasta ser peligroso.Eso sí, Astudillo asegura que "con una mano comen y con la otra están pendientes de si sale una emergencia".Lo que más suelen recibir son notificaciones de accidentes de tránsito -por lo de los conductores ebrios- o gente que, en medio de la fiesta, le da por pelear y agredirse.A veces, si son de la ciudad, van un momento a sus casas, los estadales dan el Feliz Año y regresan. "Nunca es lo mismo porque estás trabajando", comenta el hoy supervisor agregado de la PEB.PMC Hablar de Jimmy Martínez, es hablar de la Policía Municipal de Caroní.De sus 23 años en la institución, los últimos dos los ha cumplido como su director, aunque no siempre fue así.Cuando comenzó, Jimmy era un patrullero más, al que le tocó -y aún le toca, pero de manera distinta- estar de guardia en las fechas decembrinas. Un año le corresponde la guardia del 24 y el otro la del 31. Desde entonces, él confiesa que hay tradiciones que se mantienen, como la cena navideña con sus compañeros.En Patrulleros, los familiares de los oficiales también se unen al agasajo. Jimmy cuenta que entre todos ponen un poquito de algo y hacen su cena. Van a las comisarías y comparten.Claro está, los recorridos no cesan, porque es precisamente en esas fechas en las que la policía municipal tiene más trabajo: auxilio vial, patrullaje continuo, ayuda a quienes se quedan varados.Y, como si fuera un guión preparado solo para diciembre, es este precisamente el mes en el que más personas se les espicha un caucho, se les recalienta el motor, sufren un accidente y todo justamente la noche del 24 o del 31, por lo que los municipales tienen bastante trabajo.Para Jimmy, la Nochebuena es meno acontecida que el Año Nuevo.Alrededor de las 11:00 p.m. se reúnen -siempre atentos a sus radios policiales- y comen.Es básicamente lo mismo que en la policía estadal, salvo que Jimmy destaca algo importante de los suyos: hay unos que, más allá de estar contentos, de celebrar, recuerdan a esos compañeros caídos que un momento estuvieron y en el otro no.Eso hace que la municipal esté tan unida, recalca su director.171 Si hay alguien que sabe lo que es la vocación al servicio, lo que es ayudar a gente que ni conoce y trabajar las 24 horas durante los 365 días del año, son los funcionarios del Servicio de Emergencias 1-7-1.Imagine, por ejemplo, a una sala llena de personas, cada una con un teléfono a la mano solo esperando que usted llame para referirle su emergencia. Y eso a cualquier hora del día.Desde hace 16 años, esa es la labor de Fanny Lunar y Érika Martínez.Ambas se graduaron en la misma promoción que las calificó para entrar a la institución. Cuando comenzaron, la hija de Fanny tenía 2 años. Hoy Fanny es abuela.Todos los años les corresponde una guardia. Si trabajan 24 en la noche, les toca el 31 en la mañana y viceversa.Ellas coinciden con Astudillo y con Jimmy: lo que más sucede en esos días son colisiones, accidentes de tránsito. También hay peleas, violencia de género y hasta vecinos que se quejan de otros alegando contaminación sónica.Sin embargo, difieren en algo crucial: como operadoras, aseguran que las mañanas del 25 y del 1 de enero son más propensas a cualquier tipo de emergencia.Creen que es porque durante la noche, la gente come, comparte, ya en la mañana están bebidos, lo que se presta para cualquier problema.En la sede del 1-7-1, los funcionarios pueden llevar a sus familiares. Los mismos trabajadores -al igual que en otras instituciones- se dividen la carga y cada quien comparte algo.Curiosamente, como casi siempre alrededor de las 11:00 p.m. del 31 las líneas se congestionan, a los funcionarios les da cierto chance para celebrar, sin descuidar su trabajo.Al final, todo se resume en la "vocación al trabajo".La frase fue dicha por Fanny cuando se le preguntó por qué seguir allí, entendiendo lo complejo de su labor.Es que la suya es, sin más, una labor de vigilancia que, en este mes, toma el adjetivo decembrino.***Los que arrestan, los que cuidan, los que incautan o retienen, los que revisan en puntos de control, los que frustran robos, los que forman parte de operativos masivos, los que por su pericia encuentran a personas secuestradas o rastrean a homicidas, los que recapturan a solicitados y los ponen tras las rejas.Los que pesquisan escenas de crimen, los que hablan con los familiares de las víctimas, los que las atienden en los hospitales, los que declaran su hora de muerte, los que revisan y examinan a los muertos, los que le toman fotos y hasta los que los escriben.Todo ese número considerable de personas caben aquí. Ruta de la Paz Durante estas fiestas, el estado Bolívar contará con la "Ruta de Paz 2017 2018", en la que distintos entes de seguridad se desplegarán para garantizar atención médica y policial.La ruta contará con dos ejes: uno desde Piedra de la Virgen hasta Kamá Merú y otro desde la Quebrada de Pacheco hasta Quebrada de Jaspe. Todo en el municipio Gran Sabana.