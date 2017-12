/ El dirigente nacional del Copei, Noel Vargas, llama a la oposición a atender los sectores populares del país.En vísperas del septuagésimo segundo aniversario del partido Copei, Noel Vargas, diputado por el Consejo Legislativo del Estado Bolívar y miembro de la dirección nacional de la tolda verde, recuerda que el 2018 será "de suma importancia" para el país.Asegura que la organización está preparada para asumir los retos que se presenten en el año entrante.Opina que, ante posible la convocatoria de elecciones presidenciales, Copei tiene la "bendición" de no tener que revalidar su partido como -asegura- tendrán que hacerlo las toldas que no participaron en los comicios municipales."No es correcto, pero es la realidad que vivimos", agrega Vargas.Destaca que "están dispuestos" a apoyar a dirigentes de las demás toldas en futuras elecciones de concejales y diputados regionales."No tenemos problema en incorporar a los líderes que representen a otros partidos u otros sectores", añade.En el caso de la elección presidencial, piensa que la dirigencia debe elegir al abanderado a través del consenso."Indistintamente del partido o la organización, podemos seleccionar a nuestro candidato por medio del acuerdo entre los factores", indica.Considera que las primarias son un método "traumático" que puede ser utilizado por el Gobierno para inducir la abstención en los sectores descontentos con el resultado.Propósito Vargas cree que es necesario que la dirigencia opositora retome los sectores populares en el 2018.Condena los descalificativos hacia aquellos que exigen los beneficios que otorga el Gobierno nacional."El Gobierno se aprovecha del hambre y manipula a los ciudadanos, pero no podemos caer en la crítica hacia quienes hoy no tienen esperanzas", expresa.Celebración Para conmemorar el 72º aniversario de Copei, la organización ha preparado un brindis en la ciudad de Caracas, mientras que la dirección regional elaboró una agenda de eventos para el estado Bolívar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi