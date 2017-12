/ "Y si bien es cierto, no podemos controlar la dinámica política, social y económica del país, sí podemos sostenernos desde la dimensión del Ser en medio de tales circunstancias"Comenzar el 2018 cargado de Abundancia y Prosperidad es posible desde un estado del Ser Los análisis, las estimaciones de especialistas financieros y las expectativas económicas para el año 2018 en Venezuela predicen un año de muchísimos retos económicos y financieros que nos obligan a cambiar hábitos de consumo, adaptarnos a nuevas realidades y prepararnos para sostenernos en medio de la tormenta. La hiperinflación en Venezuela llegó y está generando importantes cambios en nuestra estructura cognitiva, es decir en nuestro aprendizaje. Y si bien es cierto, no podemos controlar la dinámica política, social y económica del país, sí podemos sostenernos desde la dimensión del Ser en medio de tales circunstancias ¿Qué significa eso y cómo nos puede ayudar en un año con tales predicciones?1. Capitalizar los aprendizajes Cuando hablamos de capitalizar los aprendizajes nos referimos a todo aquello que hemos de agregar a nuestra vida producto de lo aprendido en cada experiencia de vida durante estos doce meses, por ejemplo ¿Qué aprendizaje nos deja la culminación de una relación de trabajo o de una relación de pareja? ¿Qué aprendizaje nos deja la pérdida de un ser querido o la partida a otro país de familiares muy queridos? ¿Qué aprendimos de la pérdida de un negocio o de alguna enfermedad? Y también preguntarnos: ¿Qué aprendizajes nos deja los éxitos que hemos alcanzado? ¿Qué nos enseñó el logro de metas importantes durante este año que culmina? Este inventario es fundamental para comprender que la abundancia es mucho más que dinero, que la abundancia, la riqueza y la prosperidad están conectadas con nuestro estado del Ser, nuestro despertar de la conciencia. Solo desde esa dimensión del encuentro con nosotros mismos podremos darnos cuenta que tenemos un capital acumulado que nos fortalece para las nuevas experiencias.2. Despertar a una nueva conciencia de abundancia La abundancia también está relacionada con nuestra Misión de Vida. Cuando trabajamos desde ese propósito de un bien mayor nos sentimos bien con nosotros mismos, la mayor de todas las riquezas. Desde esa concepción la abundancia se convierte en un Estado del Ser, donde dar es igual que recibir. Este aprendizaje rompe para siempre el conflicto generado por creer que dar y recibir son opuestos. Muchas veces he escuchado a personas decir que prefieren dar porque ellas no desean recibir nada a cambio de lo que dan, sin darse cuenta que dar y recibir sucede simultáneamente. El dar motiva el recibir y el recibir motiva el dar.Cuando se da creyendo que no se está recibiendo nada a cambio se dispersa la energía natural de la abundancia, profundizando la creencia de que dar es bueno y recibir es malo, cuando en realidad ambas provienen de la misma energía del amor puro e incondicional. El encuentro con nosotros mismos nos permite confrontar nuestras actuales creencias sobre la riqueza, la abundancia y la prosperidad y cambiarlas sin juicios ni temores, abriendo una nueva y fluida energía que comienza en nosotros y se expande al entorno. Propicio para recordar que las más pequeñas acciones pueden inspirar a crear grandes cambios. Entonces, toda la dinámica cambia y comienza un nuevo fluido de energía de abundancia. Esa es la que nos acompañará en el 2018 para transformar la energía de la escasez a la energía del amor y la prosperidad.3. Conocimiento y abundancia, dupla del éxito integral Alguna vez leí un libro de Deepak Chopra donde encontré esta historia:Una vez en tierras lejanas, un joven fue al bosque y le dijo a su guía espiritual "Quisiera tener riqueza sin límites, y con esa riqueza sin límites, quisiera ayudar y sanar al mundo, por favor ¿me dirás el secreto para alcanzar esa abundancia? Y el maestro respondió: hay dos diosas que habitan el corazón de cada ser humano, y todos amamos a esos seres supremos. Pero existe un secreto que tienes que saber y yo te lo diré. Aunque amas a ambas diosas. Debes prestar mayor atención a una de ellas, es la diosa del conocimiento y se llama Sarasvati. Persíguela, ámala y préstale atención. La otra se llama Lakshmi, es la diosa de la abundancia, al ver que le prestas más atención a Sarasvati, Lakshmi, se pondrá muy celosa y se fijará más en ti. Te seguirá donde quiera que vayas. Y nunca te abandonará. Y tendrás para siempre esa abundancia que deseas.Como podemos ver, el conocimiento y el espíritu tienen fuerza, si unimos a esa fuerza a la visión plena, la visión de la conciencia, la visión de Cristo podremos comenzar el 2018 cargados de Abundancia y Prosperidad desde un consciente estado del Ser.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi