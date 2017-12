/ Rodrigo Rengel-Pasión x El Deporte.- Este viernes se realizó el draft de adiciones y sustituciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ( LVBP ), para lo que será la siguiente fase del torneo.La mira de todos los equipos estuvo puesta en el picheo, puesto que se llevaron a 10 lanzadores y sólo dos jugadores de posición, cabe destacar que los Tiburones de la Guaira , fue el conjunto que más aportó jugadores con 7 peloteros, mientras que los Bravos de Margarita con 5 jugadores.Las incorporaciones que mas resaltaron fueron las de los lanzadores grandes ligas Junior Guerra, con los Cardenales de Lara y Gregory Infante con los Leones del Caracas .Por su parte, las Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui , trajeron a sus filas jugadores de posición, además de un pícher; para los crepusculares llegó el norteamericano Cade Gotta, proveniente de los Bravos, y a los orientales, llega el infilder Luis Sardiñas desde el conjunto escualo.Para la postemporada, el roster semanal aumentará de 30 a 31 jugadores, de igual manera, el cupo de importados subirá de 9 a 10 beisbolistas.Las series de los playoffs iniciarán el 2 de enero y se jugarán de la siguiente forma:Águilas del Zulia Vs. Cardenales de Lara: 2 y 3 de enero, en Barquisimeto; 5, 6 y 7 de enero, en Maracaibo , de ser necesario 9 y 10 de enero, nuevamente en Barquisimeto . Caribes de Anzoátegui Vs. Navegantes del Magallanes: 2 y 3 de enero, en Valencia; 5, 6 y 7 de enero, en Puerto La Cruz , de ser necesario 9 y 10 de enero, devuelta en Valencia . Tigres de Aragua Vs. Leones del Caracas: 2 y 3 de enero, en Caracas; 5, 6 y 7 de enero, en Maracay , de ser necesario 9 y 10 de enero, regresarían a Caracas . Información Cortesía de: www.lvbp.comAdemás, toda lo que dejó el draft de adiciones y sustituciones lo podrán encontrar en nuestro portal www.pasionxeldeporte.comCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi