/ Destacan necesidad de acuerdos entre bandos para lograr salida de la crisis económica, social y política que vive el país. Venezuela sobrevivió al año 2017 en medio de una crisis en casi todos los aspectos de la vida cotidiana.Ninguna de las medidas tomadas por el Gobierno nacional controlaron la inflación y, entre meses protestas y confrontación política, se acabó el año.La oposición que inició con un gran liderazgo al frente de la "resistencia" se desinfló con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente y terminó en una "ruptura" de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con la derrota en las elecciones municipales.Sin embargo, el bloque opositor consolidó el apoyo de países que hoy parecieran la ser la piedra en el zapato del Gobierno de Nicolás Maduro A pesar de que el Gobierno se vislumbra como el gran vencedor del año, la hiperinflación y sanciones internacionales hacen presión a los líderes de la "revolución bolivariana".Desde ambos sectores aseguran que en el 2018 habrá presidenciales.La MUD espera condiciones que permitan "elecciones libres" y el chavismo tratará de que su hegemonía política en el país no se acabe.Para el sociólogo Luis Hernández Cumana, los comicios para elegir al presidente de la República podrían "encausar la República" y permitir que el país logre cierta estabilidad, al menos, en el tema económico, desencadenante de múltiples problemas en la sociedad venezolana.Cumana piensa que actualmente no existe un política económica que frene la subida de los precios y detenga el deterioro de la calidad de vida.Sostiene que la crisis inflacionaria seguirá perjudicando a la sociedad, haciendo imposible el acceder a bienes y servicios esenciales.Explica que la canalización del problema depende del Ejecutivo nacional.El sociólogo ve la apertura del "cause electoral" como una esperanza en la comunidad venezolana."Podrían tomarse medidas compensatorias para los sectores desasistidos donde el Estado siga atendiendo, pero de forma eficaz", expresa.Opina que quien obtenga el poder debe conjugar esfuerzos con los gobiernos locales y regionales para evitar que las ciudades del país sigan en el abandono.El sociólogo cree que una posible conciliación entre el Gobierno nacional y la oposición requeriría de acuerdos políticos.Recuerda que ninguna sociedad puede coincidir en sus visiones; sin embargo, piensa que con acuerdos los habitantes de un país pueden coexistir sin radicalizar sus conflictos."Hay que manejar las diferencias, es necesaria capacidad política para eliminar las políticas discriminatorias".Piensa que si el país continúa su rumbo sin cambios, Venezuela seguirá frenando su desarrollo. "Si no avanzamos en lo político y económico, se seguirá dañando la calidad de vida de los habitantes del país".Cree que es necesario tomar medidas para salir del deterioro social que terminará en la precariedad de los empleos y el aumento de la escasez de comida.Escenario de elecciones El politólogo José Aro piensa que las presidenciales solo podrán dar una solución al país dependiendo de las condiciones en las que los actores lleguen a las elecciones.Añade que también dependerá de los efectos de los procesos comiciales que ya ocurrieron."Si las elecciones son concertadas y se consigue un cronograma electoral claro, cambio de rectores que intenta la oposición en el proceso de negociación, serán unos comicios menos traumáticos que los últimos", asegura.Recuerda que la cultura presidencialista del país se hará sentir por considerar el Poder Ejecutivo como "la joya de la corona".Piensa que la presidenciales solo traerán buenos resultados si las conversaciones entre los bandos permiten las condiciones.Aro opina que, a pesar de la negociaciones, el Gobierno intentará mantener su hegemonía.Negociación interna El politólogo José Aro piensa que el próximo año, dentro de la oposición, también se darán negociaciones entre sectores tras la conformación de nuevos movimientos políticos diferentes a la Mesa de la Unidad Democrática, al no concordar con los mismos mecanismos para el cambio político en el país."Necesitamos comida"Para María Muñoz, lo primordial para este nuevo año es lo concerniente a la distribución y abastecimiento de alimentos en el país.Piensa que es necesario que el Gobierno tome medidas para controlar los precios.Muñoz opina que en los últimos años el país ha sufrido el deterioro de todos los servicios públicos y privados, pero insiste en que la sociedad venezolana necesita que se facilite la adquisición de productos indispensables para vida cotidiana."Tenemos que salir de esto"Para la señora María Acevedo, la salida de la crisis económica es improrrogable. Cree que el próximo año el país tiene que "salir de esto" y solucionar los problemas de la población.Acevedo no pierde la esperanza de que en el 2018 la calidad de vida de los venezolanos mejore. Opina que es necesario cambiar las políticas que llevaron a Venezuela al deterioro de su economía.Abastecer el país con medicina y alimentos sería lo primordial para los próximos meses, señala la guayacitana María Acevedo."Queremos respuestas a los ciudadanos"Desde una cola en el banco, el señor José Méndez espera que en el próximo año se solucionen los problemas de liquidez, admitiendo que son un calvario las largas filas que tienen que hacer los adultos mayores para sacar dinero en efectivo en las entidades bancarias.Agrega que el "poco" dinero que reciben no alcanza para cubrir sus necesidades en cuanto a medicina y alimentos."Pasamos días haciendo estas colas para que el dinero no nos alcance ni para un mercado, esperemos que esto cambie", expresa."Que mejoren los servicios"Pedro Pérez espera que el próximo año mejoren los servicios públicos para el beneficio de los venezolanos.Explica que la situación de "abandono" que viven las ciudades es "deprimente" para sus habitantes.Exige que el Gobierno tome como prioridad el transporte público y la reparación de calles y avenidas, para facilitar la vida de las comunidades.Sostiene que hoy pasan por calamidades por no contar con servicios óptimos para el desarrollo de sus vidas.