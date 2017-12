/ Una tarde diferente compartieron los habitantes de la calle Miranda, quienes recibieron la visita de Santa Claus entre otras sorpresas.Upata.- Con la mano en el corazón, un grupo de empresarios ubicados en la calle Miranda del centro de la ciudad se reunieron con el propósito de obsequiar una tarde diferente a los niños del lugar.De esta manera despidieron el año 2017, compartiendo con los chicos en un ambiente de mucho colorido.La sana diversión permitió tanto a niños como adultos disfrutar momentos de tranquilidad."No todo es trabajo también hay que compartir fechas como las decembrinas, dejando a un lado los problemas que puedan estar pasando", dijo Manuel Pinto, organizador del evento social. En la actividad hubo golosinas, pintacaritas, inflables y piñatas.Además, entregaron cotillones.También hubo una especial participación de los payasitos de la organización Circos Hermanos Rojas, quienes deleitaron a los pequeños con sus ocurrencias.Pinto manifestó que gracias al desprendimiento de varios comerciantes de la zona se pudo dar alegría a los chamos en vísperas del Año Nuevo.Labor social Pinto señaló que no han dejado de trabajar por llevar alegría a los chicos de la comunidad."Ver reflejado en su rostro una sonrisa no tiene precio, la labor social seguirá siendo parte de la agenda de trabajo", destacó.Llegó Santa A una sola voz, los más pequeños de la casa gritaron con alegría llegó Santa Claus con los juguetes. Con su típico traje rojo el hombre del trineo compartió con los niños, haciendo entrega de regalos a todos los chamos presentes en la actividad.Marwin Rojas destacó que la diversión no tiene precio."Hacer reír a los niños es un privilegio que no todas las personas tienen", apuntó.Actividad debe repetirse Habitantes de la calle Miranda expresaron que actividades como la realizada por los empresarios debe continuar proyectándose en la zona. Dijeron que tomar en cuenta a los chicos marca de manera positiva en sus vidas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi