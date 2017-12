/ El quíntuple femicida de Santa Fe, Facundo Solís, es agente penitenciario: ¿cómo es posible que tuviera tres denuncias por violencia de género realizadas por su ex mujer , Mariela Noguera, y siguiera portando arma reglamentaria?El gobierno de Santa Fe debe dar una explicación. La Justicia donde se tramitaron esas denuncias, también. El juez o la jueza que intervino debió ordenar que se le quitara el arma. Tenía ordenes de restricción de acercarse a ella y no las cumplía. ¿Quién se hace responsable?Así desprotege el Estado a las mujer es que denuncian a su ex pareja. Debería iniciarse una investigación para analizar las responsabilidades de los operadores judiciales que intervinieron y de los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial que le dieron trabajo. Se podría haber evitado esta masacre. No podemos solo lamentarnos. El Estado es responsable.#NiUnaMenos. #VivasNosQueremos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi