/ Familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón participaron ayer a la tarde de una misa en la Catedral Metropolitana y por la noche celebraron distintos homenajes a los 194 muertos, a 13 años del trágico incendio del boliche del barrio porteño de Once.Al finalizar la misa, Nilda Gómez, de Familias por la Vida, dijo que "por primera vez este año vamos a encender las velitas en el boliche, y esto tiene que ver con reclamar ese espacio en el que están marcadas las manos de nuestros chicos, y por eso hay que cuidarlo y preservarlo para no perderlo"."Podríamos haber elegido justicia por mano propia pero elegimos justicia por derecho; y esto tiene sabor a poco, pero es lo que nos dieron los tribunales", reflexionó Nilda, madre de una de las víctimas. Luego sostuvo que "se reformó la ley de ejecución penal para que en algunos delitos graves se cumpla el total de la condena, pero en la mayoría de los casos no pasa". Y agregó: "Así como el dolor y la ira nos invade a todos cuando recordamos a nuestros chicos, entendemos que eso también les puede pasar a los músicos de Callejeros, que también perdieron seres queridos, y en su momento le debió pasar a Omar Chabán, pero quien nunca pasó por eso y salió impune de todo es el ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que fue el responsable político", completó.En tanto, Mailín Blanco de "No Nos Cuenten Cromañón" dij que "la Justicia ya cerró su etapa penal y nunca quedamos conformes porque dejó pendiente el debate de por qué pasó lo que pasó, y se limitó a adjudicarle la mayor parte de la culpa al cantante de la banda como cara visible.