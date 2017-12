/ A través de este conocerá cómo en diferentes culturas celebra la última noche del año.Llegamos al último día del año. Un año de cambios. Desafios. Adaptación. Retos.Este último día, en su mayoría, aprovechan las horas para compartirlo en familia y recordar momentos que deja el 2017.Todo tiempo pasado siempre fue mejor, dice una frase que algunos adoptan por estas fechas.Otros por el contrario, no se permiten estancarse en el recuerdo, sino aprovechan para cerrar capítulos y escribir nuevas historias.Así como cada persona o familia tiene su pequeña tradición de año viejo, cada país y ciudad tiene cultura propia para despedir cada año.Si llegó hasta aquí no se detenga, porque en las siguientes conocerá cómo se celebra el año viejo en cada país.España: Noche vieja La tradición de comer doce uvas en Nochevieja en España se remonta al año 1909, es una tradición relativamente joven que empezó aquel año porque hubo un excedente enorme en la cosecha y se repartieron entre las familias. Ahí comenzó todo.Después la tradición se llevó a algunos países de Latinoamérica por la influencia de la emigración de españoles allí.Noruega: galletas típicas Allí se come el pinnekjøtt, que son costillas de cordero en salazón.En vez de pesebres se hacen ciudades de peppercakes, que son las galletas típicas de navidad y el día de fin de año, después de las campanadas, cada familia sale al jardín a tirar petardos y fuegos artificiales.Italia: sin campanas El día de fin de año, el capodanno, se reúnen en familia o amigos para cenar y tomar, como en todas partes.Cuando llegan las doce de la noche, no se escuchan las campanadas, pero es típico comer el Cotecchino con Lenticchie, que es lentejas con pata de cerdo.Es muy importante hacerlo para que te dé buena suerte y si no te lo terminas, entonces el día de año nuevo deberás hacerlo. Esta costumbre está profundamente arraigada en Italia y se sabe que ya los romanos regalaban lentejas al cambiar el año como símbolo de buena fortuna.Francia: entre amigos Al igual que en Italia, no se escuchan las campanadas.Para empezar en Francia la noche de fin de año se celebra siempre con amigos, nunca con la familia.La televisión no se enciende, bueno, quizás quién esté solo o aburrido pero no hay una programación especial en la televisión ese día y nadie la enciende.En Francia, a diferencia de España, no se comen uvas al llegar las 12.Miramos el reloj y cuando ya son las doce nos besamos y brindamos con champán, por supuesto.Y celebramos la fiesta en casa, no se estila lo de ir a bares ni discotecas, de hecho casi todo está cerrado esa noche.México Es típico ese día quemar al viejo, es decir, se hace un muñeco viejo del tamaño de una persona con ropa usada y gastada, se pone fuera de la casa y se quema pasadas las doce de la noche metiéndole petardos dentro.Allí, por ejemplo, también comen las uvas. Es costumbre, además, comer pierna y bacalao y ensalada dulce de manzana y nuez.Alemania Lo más tradicional es despedir el año brindando por San Silvestre, con petardos y fuegos artificiales que sirven para ahuyentar a los malos espíritus.Se suele dejar en el plato algo de comida hasta pasada la medianoche, porque dice la tradición que de este modo se asegura una despensa llena durante el año que llega.Australia La Navidad tiene lugar en pleno verano, por lo que despiden el año con altas temperaturas. El paso de un año a otro se vive sobre todo con mucho ruido, ya sea procedente de silbidos, campanadas, cohetes o el claxon de los coches.El 1 de enero es una jornada festiva que se suele pasar en la playa o en el campo. Abundan las comidas al aire libre y las competiciones de surf.Brasil También es pleno verano. Su año nuevo se vive en las playas, con fuegos de artificio.Es tradicional vestirse de blanco y adentrarse en la orilla para saltar siete olas, con lo que se atrae la buena suerte para el año que entra.En Copacabana se pueden ver grupos de sacerdotisas -filhas do santo- que encienden velas y depositan en el mar barquitos cargados de flores.Egipto Una de las celebraciones más características es la que tiene lugar en El Cairo. Celebran el Año Nuevo cuando en el cielo aparece la nueva luna creciente, que muchas personas acuden a observar desde la mezquita de Alabastro.Cuando sale la luna y el líder religioso proclama oficialmente el cambio de año es cuando ya se puede regresar a casa para celebrarlo con las familias.Las vestimentas ese día suelen tener colores vistosos.Escocia Tiene una celebración de Año Nuevo bastante curiosa. El llamado Hogmanay en algunas poblaciones se vive prendiendo fuego a un barril, que posteriormente se hace rodar por las calles envuelto en llamas.También existe otra tradición llamada first footing, según la cual el aspecto de la primera persona que entre por la puerta determinará la suerte de la familia durante el próximo año.La máxima fortuna se logra si esa persona es un hombre moreno y guapo.Chile En el país andino, las personas se reúnen en los cementerios. Y es que los chilenos piensan que, para recibir el año nuevo, lo primero que deben de hacer es convocar a los espíritus de sus seres queridos que ya han partido al más allá. En sus visitas, hombres y mujer es comparten viejas anécdotas con sus muertos y dan sus predicciones de lo que piensan que traerá el año por venir.Dinamarca En las ciudades danesas, los habitantes salen a la calle y rompen platos en las puertas de los vecinos, con lo que les muestran sus buenos deseos. Dicen que encontrar muchos pedazos de vajilla rota afuera de nuestro hogar es visto como signo de buena fortuna.También hay quienes a media noche nadan en las aguas del puerto de Copenhague.Sudáfrica Los sudafricanos celebran la llegada del Año Nuevo con un carnaval en Ciudad del Cabo el 2 de enero, en el que participan unas 10 mil personas. Con este evento conmemoran el Día de la Emancipación, pues ese día fueron liberados los esclavos en la zona sur de ese continente.Ecuador Una tradición ecuatorial es la de prender fuego a espantapájaros colocados en los jardines delanteros de las casas. Esto simboliza dejar al pasado en llamas y resurgir de las cenizas para enfrentar el futuro.Grecia Una costumbre griega es que las familias se reúnen y juegan a las cartas y otros juegos de azar. Esa noche, los hombres se disfrazan de monstruos "kukeri" con mascaras de madera y trajes con campanas, y bailan para ahuyentar a los malos espíritus, asegurando así la prosperidad y una buena cosecha.Eslovaquia En Bratislava se realiza un mini maratón de 10 kilómetros por los puentes del Danubio que unen el norte con el sur de la ciudad.