/ Aunque no se cumplió todo el plan, el plantel dio muestras que poder trascender en el torneo.Mineros de Guayana mejoró notablemente su desempeño en el último semestre de la temporada del fútbol venezolano.La campaña 2017 fue de altos y bajos pero logró parte de los objetivos que se plantearon con la llegada de Juan Domingo Tolisano al banquillo negriazul.Con nueva directiva encabezada por Alejandro Arroyo, Julio Fuentes Manzulli y Yauodat Chalich y nuevo técnico el equipo logró un cupo a la Copa Sudamericana al ganar la Copa Venezuela , clasificó a la final del Torneo Clausura que perdió en penales con Deportivo Lara, por lo que con respecto al Apertura subió el nivel.En el Apertura las cosas no se desarrollaron bien, Tolisano comenzó su trabajo en enero y terminó en el décimo lugar de la tabla con seis juegos ganados, cuatro empates y siete derrotas sumando 22 puntos que lo marginaron del octogonal final o liguilla.El rendimiento del equipo se vio afectado por la grave lesión (rotura de ligamento cruzado) que sufrió el panameño Rolando Escobar que lo alejó de los terrenos de juego desde marzo hasta septiembre. Además perdió otro mediocampista, Ángelo Peña que fue inhabilitado por la Federación Venezolana de Fútbol por mal fichaje, al jugar con más de dos equipos en la temporada.Tras este torneo sin transcendencia Tolisano hizo algunos ajustes, no contó con David González, Javier López, Héctor Noguera, Víctor Rivero, Jesús Quintero, Ángel Osorio, Edgar Bonilla, Ángelo García y Aristóteles Romero se fue a Crotone de la Serie A italiana. Contrató a Charlis Ortiz, José Luis Granados, Edson Castillo, Ángel Faría y el argentino Mario Santilli.Mejora sustancial En el Clausura terminaron en el segundo puesto de la tabla con 36 puntos, 14 más que en el torneo anterior, gracias a diez victorias, cuatro empates y tres derrotas pasando a la liguilla hasta llegar a la final ante Lara.En la tabla acumulada terminó en el tercer peldaño con 56 puntos en 34 partidos. Los fichajes dieron el resultado esperado y no extrañaron a Peña que al inicio de la competición se lesionó y aún se recupera."Hay seguir como se lo dije a ellos en el vestuario; desde hoy mismo trabajar para que el semestre que viene podamos estar en la misma situación en la que nos encontramos ayer (sábado), para poder intentar nuevamente ir por ese objetivo", señaló Tolisano.Además consiguió la corona en Copa Venezuela al vencer en la final a Zamora FC en el CTE Cachamay que les dio el boleto a la Copa Sudamericana, "tenemos un compromiso internacional en el cual tenemos la intención de trascender, no va a ser fácil, hay que preparar a los jugadores, hay que levantar la moral".Tolisano considera que el saldo es positivo, "pudimos revertir una situación de un semestre en el que nos pasaron muchas cosas, poder titularse en una Copa Venezuela , volvimos a una competición internacional, encaminamos un grupo, el análisis en frío te dice que hay cosas muy positivas".El DT llegó a 50 juegos (27 triunfos, 11 empates y 12 derrotas) con los negriazules entre Copa y torneo, esta cifra solo es superada por Richard Páez quien llegó a 74 en 2014 y es uno de los tres primeros con mejor porcentaje de puntos, Del Valle Rojas lo sigue (62,75), después aparecen Carlos Maldonado (56,51), Luis Pájaro Vera (49,01), Álvaro de Jesús Gómez (48,33) y José Hernández (48,04).En este periodo también pasaron por el banquillo del cuadro guayanés Stalin Rivas (33,33), Alí Cañas (19,75), Manuel Plasencia (33,33), Marcos Mathias (43.94), Antonio Franco (41,67), Jesús Chuy Vera (47,01) y Jorge Durán (40,47). Esta cuenta data de 2007 informó el estadígrafo Daniel Quijada. Pocos cambiosPor el éxito que tuvieron el estratega andino reveló que no hará cambios profundos, su intención es fortalecer lo que tienen, "lo vamos a hacer muy puntualmente".La única baja confirmada por ahora es la de Abraham Moreno, otros están negociando su renovación. "Todos tienen que estar en Puerto Ordaz el 3 de enero", señaló Tolisano.Aparte de esto Mineros fue el mejor loca obteniendo 16 victorias en el CTE Cachamay entre los dos torneos, incluyendo el de ida de la final. Además de los tres triunfos en Copa Venezuela Apuesta mayor Para el vicepresidente de la directiva, Julio Fuentes Manzulli con ajustes se mejoró el equipo, "comenzamos la temporada con debilidades en la defensa. Esa falla la corregimos con la llegada de Faría y Granados conjuntamente con Matos y Taca Machado lo que permitió que el equipo fuera el segundo menos goleado del Torneo Clausura, llegar a la final donde lamentablemente por la suerte de los penales no fuimos los campeones"."Nuestro balance ha sido muy positivo, lamentablemente la recuperación que tuvimos en el Clausura no nos permitió en la tabla acumulada alcanzar la meta de la Libertadores pero estamos seguros que para este 2018 vamos a arrancar con buen pie con Tolisano a la cabeza. Mineros va a mantenerse en esos sitiales de honor del torneo", afirmó el directivo.Reiteró que mantendrán el esquema que les dio resultado, "estamos seguros que para 2018 vamos a continuar cosechando éxitos en la víspera de los dos partidos internacionales que tenemos el 15 de febrero y el 8 de marzo con Nacional de Paraguay que es un equipo con mucha tradición, pero Mineros va a ser un hueso duro de roer y aspiramos avanzar en la Copa Sudamericana". Hasta ahora solo han contratado al volante Edgar Jiménez.Las números que dejaron: A lo largo de la temporada 2017 el conjunto negriazul dejó plasmados algunos registros que lo devolvieron a los primeros lugares, sobre todo en la parte final de la campaña. Entre los récords está la cantidad de goles que aportaron jugadores como Richard Blanco y Hurtado, también marcaron Charlis Ortiz (3), Argenis Gómez (4), Ángel Faría (2), Ángelo Peña (3), Matos (2), Johan Arrieche (2), Granados (2), Nelson Hernández (2) y Rodderyck Perozo (1).-14 goles logró Richard Blanco en la temporada, es el séptimo con más goles en la Liguilla con 5.-318 minutos disputó el defensor Anthony Matos, fue el séptimo en la temporada 2017.-620 fue el promedio de asistencia de Mineros en el Clausura, fue el segundo con mejor promedio.-3ero en pases a gol quedó Richard Blanco con nueve, detrás de Yohandry Orozco con 13 y Eduard Bello con 10.-3 ediciones de Copa Venezuela ha ganado el equipo minerista, 1985, 2011 y 2017. Tiene dos subcampeonatos.-9 de los diez últimos juegos en el CTE Cachamay los ganó el equipo de Tolisano.-3 jugadores del plantel fueron incluidos en el 11 ideal, Ángel Faría, Anthony Matos y Brayan Hurtado.-3 torneos cortos ha perdido Mineros frente a Deportivo Lara, 2011, 2012 y 2017.-9 goles marcó Brayan Hurtado, siendo uno de los mejores juveniles de la finalizada campaña.-58 goles produjo Mineros en la temporada regular, encajó 48. En la Liguilla sumó cinco tantos.