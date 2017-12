/ Pese a ganar cualquier cantidad de premios individuales y consolidarse como uno de los mejores deportistas del mundo, el grandeliga venezolano José Altuve no olvida de dónde viene.La estrella de los Astros de Houston aprovechó sus vacaciones para viajar a Venezuela y dusfrutar con su familia y allegados. Así lo evidenció en sus redes sociales El pelotero compartió una fotografía en su perfil de Instagram junto con su hermano en El Paseo El Limón, estado Aragua. Asimismo, publicó un storie en el que se cocina una parrilla.💙🏪A post shared by Jose Altuve (@josealtuve27) on Dec 30, 2017 at 1:07pm PSTAnzoátegui Barcelona Diario Metropolitano Municipio Simón Bolívar PLC Puerto La Cruz Venezuela Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi