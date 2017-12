/ El crimen lo reportaron durante la tarde del viernes.Tumeremo.- José Miguel Rivas Smith estaba dentro de su vivienda cuando llegaron los pistoleros. Los delincuentes se aproximaron a bordo de una motocicleta; se estacionaron frente a la residencia y con gritos llamaban al adolescente de 17 años.Dicen que cuando el menor se asomó a la reja principal, uno de los sujetos sacó su arma de fuego y comenzó a dispararle.José corrió, pero fue tarde, ya estaba herido. Cayó en medio de la sala, con tres balazos: dos el pecho y otro en la espalda.Tras la arremetida, los verdugos se perdieron de la zona con rumbo desconocidos.Cuando la ráfaga de disparos culminó, los vecinos salieron de sus viviendas para conocer el hecho.Al escuchar el llanto de los familiares de José, supieron que algo había pasado, así que de inmediato se acercaron hasta la casa.Para ese instante el cadáver estaba cubierto con varios pedazos de sabanas blancas.El caso fue notificado a los funcionarios de la Policía del Estado Bolívar, aproximadamente a las 4:00 de la tarde del viernes.Todo ocurrió dentro de una vivienda ubicada en la calle principal del sector Agua Fría, en Tumeremo.Resguardo Cuando las comisiones de la Brigada Motorizada adscrita a la comisaría Sifontes arribaron al sitio, la casa estaba llena de curiosos.Además de escuchar la versión de los testigos, los funcionarios resguardaron la escena del crimen. Permanecieron en el lugar hasta la llegada de los expertos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.De acuerdo con la versión policial, los pistoleros no se llevaron nada de la casa.Quienes estaban en las adyacencias del lugar, no lograron reconocer a los sospechosos; aseguraron que todo paso muy rápido.Sin embargo, no descartan que la muerte del muchacho este relacionada a una guerra entre sindicatos por el control de la zona.Pesquisas Los sabuesos del Eje de Homicidios de la policía científica fueron los encargados de colectar cada una de las evidencias.Como parte de las averiguaciones, el cadáver fue trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses.Con los pocos datos aportados por los testigos, iniciaron la búsqueda de los posibles responsables.De las minas Extraoficialmente se supo que la víctima trabajaba en uno de los yacimientos del lugar; la información no fue confirmada por las autoridades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi