/ Un soberano brinco pegó el precio de la caja de cervezas en sólo tres semanas. Y es que los primeros días de diciembre las 36 espumosas costaban 330 mil bolos, pero a pocas horas de que termine el mes, treparon a 450 y 600 mil bolívares (dependiendo de la marca), cuyo incremento representa un 84 por ciento.Las presentaciones más baratas son las Ice y Light que están en 450 mil bolivitas en licorerías del centro y oeste de la ciudad. La famosa Polar Pilsen o "negrita" se vende desde 500 a 540 mil bolívares; dejando la Solera en los 600 mil.Este aumento se debe a que el precio costo de la caja de cervezas aumentó esta semana, por lo que a los licoreros les tocó ajustar sus precios.Comerciantes aseguran que a pesar del precio, las ventas no han estado tan bajas como ellos esperaban. "Las ventas sí han estado bajas en comparación al año pasado, pero aún hay personas que gastan ese realero en cervezas", expresa Carlos Peña, quien atiende su licorería en Pueblo Nuevo.A pesar de eso, guaros consultados dicen que gastar tanta plata en "frías" no vale la pena, y que prefieren tomar otro tipo de licores. José Ballesteros, quien trabaja como vigilante, detalló que desde hace mucho tiempo no empina el codo con una cervecita. "La caja de cervezas no rinde casi y comprarla no resulta, prefiero seguir comprando cocuy que es barato y se puede rendir con jugo", suelta.Sale de la mesa A propósito de la cena navideña, un infaltable en las mesas era el refresco, en cualquiera de sus marcas. Pero su alto precio pone en riesgo su consumo este 31 de diciembre.Después de hacer un recorrido por 10 abastos, panaderías y licorerías del este, centro y oeste de la ciudad, se pudo constatar que el precio de la Coca-Cola y la Pepsi de dos litros está entre los 70 y 80 mil bolívares.Como dato interesante, a principios de diciembre, el refresco estaba en 30 mil bolívares, por lo que en este caso, el aumento es del más del 110 por ciento, en tan sólo tres semanas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi