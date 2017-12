/ Guayacitanos desean que en 2018 mejore la situación del país que agobia a todos los venezolanos.Este fin de año será diferente a temporadas anteriores, en que los ciudadanos realizaban un gran banquete y estaban de punta en blanco para iniciar enero con su pinta.Pero, a pesar de las dificultados, los guayacitanos se acercaron a mercados y centros comerciales pero mayormente a ver vidrieras y gastar la última quincena de 2017 en alimentos cotidianos como un kilogramo de queso y pasta, medio de carne molida y una bolsita de queso."¿Qué hacemos? No hay dinero pero igual no podemos quedarnos encerrados en nuestras casas, al menos paseamos", opina Milagros Suárez.Estrenos de segunda Una de las tradiciones más conocidas en Venezuela era la del estreno del 31 de diciembre, pero esta vez la ropa que usarán los guayacitanos será la misma que usaron otras personas anteriormente.Muchos visitaron el centro de San Félix, pero prefirieron acercarse a ventas informales conocidas como "peroleros", donde pueden adquirirse prendas y artículos de segunda mano y por ende a un precio más asequible."El estreno de ahora es ropa vieja de otras personas pero es la única alternativa. Cuando un pantalón cuesta hasta Bs. 1.8 millones en una tienda, en los peroleros los consigues en Bs. 150 mil", comenta Miguelina González.Personas prefieren gastar en comidaAlgunos de los artículos que comercializan los informales eran: zapatos, sandalias, sacos, pantalones cortos e incluso algunos hasta ropa interior; estos no superaba los Bs. 200 mil.Los guayacitanos también decidieron acercarse algunos centros comerciales con la esperanza de conseguir algo "bueno, bonito y barato".José Brazón dijo que su objetivo era que al menos su única hija recibiera el año con algo nuevo, "no importa que mi esposa y yo usemos la ropa vieja", por lo que pasó las últimas dos semanas en los bancos para retirar los "ahorros del mes pasado" que a duras penas alcanza los Bs. 4 millones.Los venezolanos no solo estaban acostumbrado a recibir el año como nuevos, también pintaban y limpiaban sus viviendas, ahora solo harán los último."¿Pintar?, hijo pero si un galoncito de pintura cuesta más de Bs. 500 mil y no alcanza para dos paredes", explicó Cristina Pio.Sin viajes Aeropuerto desolado en temporada altaLa misma dificultad económica que impide que los venezolanos adquieran ropa, deja atrapados a quienes deseaban salir del estado para reunirse con familiares.Hasta el 30 de diciembre las personas intentaban conseguir un pasaje en las terminales de pasajeros de San Félix y Puerto Ordaz, muchos de ellos infructuosamente."El problema es el efectivo, los bancos no dan suficiente para uno comprar los pasajes, ya que aquí no aceptan débito y lo de las transferencias es complicado. Yo tenía que ir a Maracay desde hace una semana", expresó Giovanny García.En el caso de la terminal de Ferrys y Chalanas de San Félix, la afluencia es muy baja.Extraoficialmente se supo que esta última semana del año solo viajó 40 % de los viajeros del año pasado, y este porcentaje solo representa a las personas que cruzan a diario porque viven del otro lado del río.Además, en esta parada solo funciona la chalana San Juan desde hace dos años aproximadamente, informó la fuente, ya que los demás transportes (6) dejaron de trabajar por la falta de mantenimiento y alto precio de los repuestos.Sin embargo, el estado de las terminales no se compara con la realidad del Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, donde los viajes de último momento son muy raros.Las poquísimas personas que estaban en el aeropuerto era porque desembarcaron en Puerto Ordaz. "Ya no hay vuelo s, para comprar tuve que cazar las páginas de las aerolíneas desde hace semanas ya que nunca ponen los precios, y en las casillas tampoco dan información", comentó Jean Carlos Suberio. Las terminales laborarán hasta el mediodía de este 31.Celebración de bajo nivel Muchos de los guayacitanos aseguran que recibirán el año en sus casas "sin tanto alboroto", otros quieren realizar una pequeña reunión familiar para no "perder la tradición de fin de año"No obstante, ya no será con mesas repletas de pan de jamón, hallacas, ensalada de gallina, entre otros platos de la época, sino con algo más sencillo.En el caso de Abigail Marcano y otros entrevistados, optarán por alternativas más económicas como una "arepada" o parrillas con lo reunido entre todos los que asistan. "La idea es pasarla bien", considera.Se esfuerzan por tener una Navidad "normal"Esperanza A pesar de los problemas, un grupo opina que lo importante es mantener la mente el frío y ser positivos para poder combatir las adversidades y lograr, en conjunto, un mejor año 2018."Lo malo siempre pasa, lo importante es que nos mantengamos juntos los venezolanos y trabajar para mejorar el país, hay que ser ciudadano y de buen corazón, así todo irá mejor", puntualiza Marcano.Mente positiva Carmen de García : "Mientras tengamos salud debemos estar bien. Deseo que todos tengan mucha salud y estudio, que les vaya mejor este año que viene".José Sánchez : "Solo pido que para los venezolanos suba la calidad de vida este año que viene, que tengamos un nuevo presidente y un nuevo gobierno".Raquel Carrillo : "Actualmente estamos en una situación fatal aunque espero que el próximo año haya paz y tranquilidad para la gente, un gobierno que acomode el país para los niños del futuro".Carmen Jiménez : "Ahora la gente busca resolver por la cantidad de problemas que hay, deseo que haya paz, mucha paz, y salud para el país el próximo año".Carlos Malavé : "Deseo que todos los venezolanos tengamos una mejor calidad de vida, que los ciudadanos recuperen lo que perdieron estos últimos años".Aleida López : "Espero que haya un cambio de plan de gobierno o que vengan otros y que puedan hacer algo para mejorar esta situación".Migdalia Navarro : "Mi familia se reunirá para compartir, a pesar de la difícil economía. Espero que el próximo año sea mejor para todos, más accesible".Neidis Madrid : "La idea es no perder la tradición, mantenernos unidos. Los venezolanos deben seguir adelante y mantenerse unidos para lograr que mejore la situación".