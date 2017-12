/ Una de las víctimas no resistió; la otra está internada en el hospital de Guaiparo.La víctima mortal venía camino de su trabajo cuando se encontró con unas amistades que lo animaron a compartir en una miniteca cercana al sitio donde transitaba.Según los testigos, mientras disfrutaba de la fiesta, llegaron varios delincuentes encapuchados y arremetieron contra las personas que estaban en el lugar.En medio del caos, las personas corrían y gritaban para tratar de evadir las balas.A pesar de que el hombre huyó, lo alcanzó un disparo en el costado derecho. Los familiares cuentan que la víctima quedó acostada en un poste de luz.Lo llamaban por su nombre, indicándole que corriera, pero lo que logró decir fue: "me dieron, no me dejen morir".A pesar de los nervios, los conocidos de la víctima, para intentar auxiliarlo, lo subieron a un carro particular para llevarlo rápidamente al Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo.Pero su esfuerzo fue en vano, ya que ingresó sin signos vitales al recinto.Reportaron el ingreso del hombre, aproximadamente a las 3:40 de la madrugada.Quedó identificado en el Libro de Novedades de la brigada hospitalaria como Johan Dimas Vazquez de 27 años.Los doctores y enfermeras de guardia llamaron a los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, para reportar su deceso.Los expertos se aproximaron para proceder al levantamiento del cadáver.Inmediatamente lo trasladaron en la Unidad de Anatomía Patológica hacia el Instituto de Ciencias Forenses de la policía científica.A través de las declaraciones de sus allegados, se conoció que Johan era padre de familia.Tenía a su cargo a una esposa y dos pequeñas niñas, la cuales son menores de edad.Los familiares comunicaron que el occiso residía cerca de la zona. Y también que desempeñaba labores desde hacía un año en la empresa de Venalum.Reporte De acuerdo con el reporte, el crimen ocurrió en una fiesta con miniteca frente a la cancha deportiva del barrio Los Sabanales, parroquia Dalla Costa, en San Félix.Una versión dice que vieron a más de diez hombres -que no dejaban ver sus rostros- entrar bruscamente al lugar, arremetiendo contra todos, sin darles chance de cubrirse.Mientras que otra asegura que fueron entre 15 y 10 supuestos militares los responsables del crimen.Herido Por otro lado se encontraba un hombre identificado como Silvestre Rodríguez de 28 años. Este trató de esquivar la balacera arrojándose rápidamente al suelo.Sin embargo, en medio del desespero, se dio cuenta que le impactaron varios disparos en el cuerpo. Según lo asentado en el Libro de Novedades lo alcanzó un disparo en el hombro derecho.Los familiares, al notar que estaba herido, no esperaron la llegada de los paramédicos del 1-7-1, así que lo trasladaron al mismo centro de salud que Johan.Al ingresar, los médicos del lugar le dieron los debidos primeros auxilios.Actualmente el hombre se encuentra hospitalizado y esperan su pronta recuperación.Investigaciones Una comisión de la División de Investigaciones Contra Homicidios se ubicó en la escena del suceso para resguardar las evidencia y proceder con las averiguaciones.En el lugar solo se escuchaban rumores de los vecinos acerca de las víctimas.No obstante, los sabuesos arrancaron con los procedimientos correspondientes para encontrar a los culpables.Tomaron la declaraciones de todos los presentes.Localizaron a los familiares de Johan y Silvestre para indagar sobre el entorno social de los dos hombres.No estaba permitido La familia de Johan Dimas expresa que esos toques de minitecas organizados en la comunidad no están permitidos.Por lo tanto no entienden cómo lograron realizar tal fiesta, sin permiso de las autoridades o el consejo comunal de la zona.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi