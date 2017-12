/ Un periodista macedonio descubrió la fórmula para cautivar a los lectores y a la vez tener una retorcida forma de vengarse de su madre: torturar, violar, matar y descuartizar ancianas y luego escribirlo con todo lujo de detalles.La fama llegó por caminos sangrientos a la vida de Vlado Taneski.El periodista cincuentón se convirtió de la noche a la mañana en la estrella de los periódicos de la pequeña Macedonia, gracias a las detalladas crónicas que escribía sobre una serie de horrendos crímenes contra ancianas, ocurridos en el pueblo de Kicevo donde vivió y trabajó como reportero durante dos décadas.El público estaba cautivado por los relatos de Taneski, su lenguaje metafórico -si bien algo recargado, muy llamativo- y los muchos, muchísimos detalles vertidos en esas líneas eran seguidos con avidez por los lectores cada mañana.Taneski tenía un secreto, una ventaja sobre todo los demás periodistas, él era la fuente principal de los hechos: era el asesino de las ancianas.Bautizado por los medios como el Monstruo de Kicevo -un apodo que él mismo usaba en sus escritos- este asesino en serie fue acusado de la muerte de al menos tres mujer es y la desaparición de otra entre 2003 y 2008.En lo que lo psiquiatras determinaron que era un frenesí de venganza contra su madre, Taneski secuestraba a las mujer es, las torturaba, violaba, asesinaba, descuartizaba y metía en bolsas plásticas que luego arroja en basureros. Por eso tenía datos de primera mano para sus escritos. El asesino La República de Macedonia es un pequeño estado de los Balcanes, con algo más de dos millones de habitantes, que se estremeció con los relatos de los crímenes y luego más al saber quién era el responsable de ellos.Vlado Taneski, era a simple vista un hombre común y corriente, como el señor de la cola del banco, o el vecino al que se le pregunta la hora en el ascensor del edificio, mientras se comparten quejas del calor sofocante de los últimos días.Divorciado, padre de dos hijos, conducía un Opel blanco y trabajaba inicialmente para el diario local el Utrinski Vesnik y sus escritos sobre los asesinatos de las ancianas lo llevaron a conseguir ser corresponsal de Nova Makedonija, el periódico nacional de mayor circulación en ese país.Pero como todos, Taneski guardaba secretos, sólo que los suyos eran muy oscuros y lo llevaron a convertirse en un asesino múltiple.Su padre se suicidó en 1990 y su madre abusó constantemente de él, traumatizándolo en una relación tortuosa que trató de vengar ensañándose con cada una de sus víctimas.Entre sus colegas el Monstruo de Kicevo fomentó una falsa imagen de romántico incurable, a menudo en sus escritos alababa la vida de los campesinos del campo con edulcoradas frases como "El sudor les quemaba los ojos, tenían los rostros sonrojados como los de jóvenes novias".El delgado y entrecano hombre incluso se negaba a usar el computador y escribía a máquina.Las víctimas Todas las mujer es víctimas de Taneski tenían un perfil similar: eran mayores de 55 años, trabajaban como servicio doméstico, de escasa educación, criaron a sus hijos ellas solas y se parecían físicamente a su madre.Ljubica Licoska, Mitra Simjanoska y Zivana Temelkoska fueron brutalmente golpeadas, violadas y estranguladas con un cable telefónico. Las dos primeras fueron desmembradas y metidas en bolsas de plástico para ser arrojadas en basureros, con la tercera al parecer no tuvo suficiente tiempo y debió dejarla en el lugar del crimen. El informe forense señala que Temelkoska tenía 13 heridas en su cabeza, las costillas fracturadas y múltiples laceraciones.Al día siguiente del crimen, cerca del medio día Taneski se aparecía a la escena del crimen y con su cara muy lavada entrevistaba a vecinos y familiares de las víctimas con preguntas clásicas como: ¿notó algo extraño?, ¿la acompañaban hombres?, ¿cómo era su vida privada? Etc.Zoran Temelkoski, hijo de Temelkoska, recordó poco después de la detención del Monstruo de Kicevo: “Vino a nuestra casa, preguntó por detalles, ¿quién iba a imaginarse que finalmente sería nuestro vecino (el presunto responsable)?”.Las sospechas Luego de esas visitas a las escenas del crimen, Taneski escribía sus célebres crónicas con profusión de detalles, algunos de los cuales ni la policía tenía: cómo había sido la lucha, qué tipo de insultos había proferido el homicida, cómo era su mirada, etc.En el colmo del cinismo, o de la fantasía de la impunidad, el Monstruo de Kicevo escribió el 19 de mayo de 2008 en el Nova Makedonija: “La gente de Kicevo tiene miedo desde que otro cuerpo descuartizado ha sido encontrado en la ciudad. El cadáver se parece mucho a otro descubierto hace un año a 20 kilómetros de Kicevo y existe la posibilidad de que esos asesinatos monstruosos sean la obra de un asesino en serie. Las dos mujer es fueron torturadas y asesinadas de la misma forma, lo que hace descartar la posibilidad de que pudieran haber sido cometidos por dos personas diferentes. ”En el pequeño pueblo de Kicevo rara vez pasaba algo y esos sórdidos relatos emocionaron a los lectores y pocos notaron que había piezas que no encajan pero se lo atribuyeron a la fértil imaginación y el morbo del periodista.A partir del segundo caso los policías empezaron a sospechar de Taneski, pero la pista definitiva vino en la crónica del tercer asesinato, allí él reveló un detalle que era imposible que supiera a menos que estuviera involucrado en el crimen: la anciana llevaba un crucifijo de oro macizo en su cuello sobre el que no se habían dado detalles y encima de ello escribió que "el resplandor de sus ojos azules fue apagado por el manto de la muerte".Al ser confrontado por los investigadores sobre cómo sabía este tipo de información se limitó a decir que en ese pueblo muchas mujer es tenían crucifijos y ojos azules, para su mala suerte las víctimas anteriores eran de ojos oscuros.Taneski fue detenido preventivamente y sometido a una investigación en la que se encontraron trazas de su ADN en los cuerpos de dos de las víctimas, por lo que fue recluido en una cárcel.A los pocos días de su detención fue hallado muerto en el baño de una celda, ahogado con un balde de agua. Aparentemente se suicidó y dejó una nota en la que negaba la autoría de los crímenes.Por estos crímenes habían sido apresadas y condenadas a cadena perpetua dos personas que fueron liberadas. Nunca se encontró el cuarto cuerpo de la mujer desaparecida.Un hombre gentil La exesposa de Taneski, al ser entrevistada por el canal 5 de la televisión de Macedonia, aseguró que ella siempre lo había visto como "un marido ideal" durante los 31 años que estuvieron casados y "siempre fue un hombre tranquilo y gentil. Las únicas veces que lo vi ponerse agresivo era cuando teníamos que ir a visitar a sus padres." Esta imagen de hombre tranquilo y gentil la compartía su jefe en el Utrinski vesnik, quien al ser entrevistado por la agencia informativa Associated Press, aseguró: “Estamos conmocionados con todo esto. Lo conozco como un hombre excepcionalmente tranquilo y nunca lo hubiese creído capaz de hacer algo así".Vlado Taneski ganó tres veces el premio por el mejor artículo periodístico de su país; Macedonia.