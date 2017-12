/ En casi todas las estaciones de servicios de la ciudad, la cola para llenar el tanque de gasolina o gasoil no pasaba de 10 vehículos. Isleros de 15 bombas que fueron visitadas por La Prensa, aseguraron que ayer llegó bien temprano la gandola para surtir, y al parecer se está solventando la escasez.Luego de semanas con fallas en la distribución de combustible en Lara, las colas cortas en las estaciones en las que los choferes no duraban ni 10 minutos, alegró a más de uno."¡Por fin!, parece que ya se resolvió el problema que había con las fallas en la distribución de la gasolina", expresó con una sonrisa de oreja a oreja Claudio Quintero, quien fue consultado ayer en una bomba ubicada en la Avenida Libertador.Quintero, quien se gana la vida como taxista, aseguró que perdió más de dos semanas de trabajo, porque no pudo "taxear" ante la falta de gasolina.Recordó haber dormido en dos oportunidades en las afueras de las estaciones en la espera de la gandola, pero terminaba rindiéndose y se iba a su casa con el tanque de su vehículo casi vacío.Esta situación fue vivida por más de un conductor tanto particular como del transporte público. El desespero por no conseguir una bomba con combustible y sin cola fue un dolor de cabeza.Ayer, isleros que fueron consultados dijeron que está llegando gasolina tipo 91, 95 y gasoil, y que todavía tienen la orden de mantener la regulación del combustible, que es vender 30 litros a vehículos livianos y 35 en vehículos pesados, la medida del Gobierno Nacional, que fue anunciada el pasado martes, es para evitar la reventa de algunos usuarios con el combustible, para aprovecharse de la necesidad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi