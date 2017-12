/ La brasileña Cyborg se impuso frente a una valiente Holm que opuso resistencia y dio una gran peleaEdwin Imbaquingo – @EdwimbLa peleadora brasileña Cristiane "Cyborg" Justino (19-1) defendió su título de la división femenina pluma en el UFC 219, al superar por decisión unánime a la estadounidense Holly Holm (11-4) en una dura pelea que se disputó este sábado en el T-Mobile Arena, Nevada, Estados Unidos.El último evento del UFC en el 2017 cerró con el esperado choque entre "Cyborg" y Holm, quienes le dieron al público un gran combate a la altura de las expectativas y que sorprendió sobre todo por el rendimiento que ofreció la retadora y ex campeona femenina de los pesos gallo.La campeona de la división pluma se tuvo que esforzar más de lo habitual para llevarse su cuarto triunfo en cuatro peleas dentro de la organización. Durante algunos momentos de la contienda fue pareja debido a que una valiente Holm salió a plantarle cara con una estrategia que mantuvo a "Cyborg" sin poder sacar su estilo de golpeo agresivo.Getty ImagesA pesar de eso, la brasileña terminó siendo superior dando los golpes que generaron más daño a la estadounidense. Cabe destacar que "Cyborg" no ganaba una pelea por decisión de los jueces desde el 2008.Aplastante victoria de NurmagomedovTras más de un año sin ingresar al octágono, el ruso Khabib Nurmagomedov (25-0) no tuvo problemas con la larga inactividad y logró una dominante presentación ante el brasileño Edson Barboza (19-5) en el combate co-estelar. Este contundente triunfo, vuelve a colocar a "The Eagle" como uno de los serios contendientes al título de peso ligero, siempre y cuando las lesiones le respeten.¡25-0! #UFCxFOX | @TeamKhabib aplastó a Edson Barboza durante 3 rounds y se llevó la decisión para seguir invicto. pic.twitter.com/fqmPy4kePq- FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de diciembre de 2017En otras peleas, el neo-zelandés Dan Hooker 15-7) se impuso al inglés Marc Diakiese (12-2) al someterlo con una brillante guillotina en el tercer asalto.#UFCxFOX | Diakiese le regaló la “Guillotina” a @danthehangman y no la desaprovechó para ganar por sumisión en el tercer round. pic.twitter.com/M7p9AYmPSc- FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de diciembre de 2017La estadounidense Carla Esparza (13-4) le quitó el invicto a la estadounidense Cynthia Calvillo (6-1) por decisión unánime. Por último, Carlos Condit (30-11) no pudo en su regreso al octágono ante Neil Magny (20-6).#UFCxFOX | @CarlaEsparza1 se llevó un triunfo que ni ella esperaba en una polémica decisión unánime ante Cynthia Calvillo. pic.twitter.com/fg8ZbXOurX- FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de diciembre de 2017Cartelera preliminar: – Peso gallo (135 libras): Tim Elliott derrotó a Mark De La Rosa por la vía del sometimiento (anaconda) en 1:41 del segundo asalto.– Peso mosca (125 libras): Matheus Nicolau derrotó a Louis Smolka por decisión unánime (30-26, 30-26, 30-25).– Peso mediano (185 libras): Empate por decisión mayoritaria (28-28, 29-28, 28-28) entre Marvin Vettori y Omari Akhmedov.– Peso pluma (145 libras): Myles Jury derrotó a Rick Glenn por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).– Peso semipesado (205 libras): Micha? Oleksiejczuk derrotó a Khalil Rountree Jr. por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27).Cartelera principal: – Peso welter (170 libras): Neil Magny derrotó a Carlos Condit por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28).– Peso paja (115 libras): Carla Esparza derrotó a Cynthia Calvillo por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28).– Peso ligero (155 libras): Dan Hooker derrotó a Marc Diakiese por la vía del sometimiento (guillotina) en 0:42 del tercer asalto.– Peso ligero (155 libras): Khabib Nurmagomedov derrotó a Edson Barboza por decisión unánime (30-25, 30-25, 30-24).– Peso pluma (145 libras): Cris Cyborg derrotó a Holly Holm por decisión unánime (49-46, 48-47, 48-47).Performances of the NightFOTN: @CrisCyborg vs @HollyHolm POTN: @TeamKhabib & @TElliott12550K EACH! #UFC219 B2YB @PerformInspired visit https://t.co/SB7VACziBu #Ad pic.twitter.com/674ao8GpKa— UFC (@ufc) December 31, 2017Domingo 31-12-17Comentarios comentariosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi