Cuando hablamos de buen rendimiento deportivo debemos mencionar sin dudar al pelotero estrella de los Astros de Houston, José Altuve.El criollo tuvo una participación destacada en la campaña 2017 de las grandes ligas ayudando a su equipo a obtener el campeonato de la Liga Americana y a la postre la Serie Mundial.Altuve logró su tercer título de bateo y segundo de forma consecutiva, obteniendo a su vez el premio MVP de la Liga Americana por su excelente temporada.Para muchos este año 2017 será inolvidable no solo para los fanáticos del balompié si no para los seguidores del deporte en general ya que, Venezuela consiguió por primera vez en su historia meterse entre los mejores del fútbol mundial.El mundial de Corea fue el campo de batalla para que los guerreros dirigidos por Rafael Dudamel dejaran todo en el terreno llenando de ilusión y esperanzas a todo un país.Aunque no se ganó el título, los muchachos de la Vinotinto sub20 se ganaron el respeto del mundo entero y empezaron a hacerse un lugar en los principales equipos en el exterior por la calidad mostrada en el certamen.Ahora la nueva meta de los jóvenes es llegar al mundial de Catar 2022, ya que la mayoría conforma la selección nacional de mayores, haciendo ese cambio generacional que tanta importancia tiene el balompié de cada país.Solo queda esperar hasta el próximo año cuando inicien un nuevo ciclo mundialista para que la generación dorada empiece a dar sus frutos de una manera más concreta en los objetivos planteados.Otro venezolano que dio el todo por el todo en los rin de boxeos fue Jorge "El Niño" Linares, quien retuvo su título de campeón mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, tras derrotar al inglés Luke Campbell. "El Bariniteño" comentó que ahora desea defender su título frente al filipino Mercito Gesta y ya está haciendo todos los preparativos para lograrlo. Se espera que el combate se dé 27 de enero en California.Por su parte, el jinete criollo Emisael Jaramillo entro a los libros de la historia de hipismo internacional ya que en dos años y medios ha ganado más de 450 carreras, dos estadísticas, Spring Meet 2016 y GP West 2017, y es uno de los mejores de La Florida . Esta semana reapareció ganando Mister Prospector Stake, una de las tres de la Triple Corona.