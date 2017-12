© Naman Wakil

¿Quién no quiere recibir al 2018 con los brazos abiertos, con la mejor energía y la mejor pinta? El 31 de diciembre es para muchos una fecha especial en el calendario y por ello, precisamente, ese día nos esforzamos por sentirnos y lucir ?especiales?. Para darles una ?manito?, consultamos a dos reconocidos diseñadores colombianos: Hernán Zajar y María Elvira Sierra. Ellos nos cuentan cuáles son las tendencias que se imponen para fin de año y año nuevo.1. Hay algo en lo que Hernán y María Elvira coinciden en resaltar: el brillo es importante.El dorado y el plateado están muy de moda, por estos días no puede faltar en tu clóset una prenda metalizada.?Vemos mucho blanco metalizado, siluetas sexis, vaporosas y modernas, influencias por varias épocas: años 20, 30 y 50?, anota Hernán Zajar.2 .Hablando de materiales, lo que se está usando son telas livianas, que fluyan: chifón, georgette, lino, olán y sedas.Es válido también usar el toque de perlas en las telas. El velvet o terciopelo, plumas, plumas y plumas, también estampados, puntos, lunares y los boleros. ?No se nos puede olvidar que el amarillo es el rey luminoso de nuestros armarios, es vibrante y queda espectacular siempre que lo usemos en un tono más dulce que neón?, explica María Elvira Sierra.3.Si usas prendas sencillas y minimalistas, los accesorios deben ser grandes. Cuando el vestido es sencillo, el accesorio puede ser más impactante, para llamar la atención, están en furor los plateados, dorados y rojos.Para la noche, la sandalia alta o bajita, puedes usarlas como te sientas más cómoda. Al respecto, Zajar resalta que están de moda los zapatos destalonados.

Con información de: