© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

I. La primera noticia para cerrar este año: En 2018 comenzarán las labores para trasladar el Castillo San Felipe de Barajas del Pie del Cerro a la subida de Turbaco. La Administración Distrital lo decidió así para acabar con la polémica que reinó en buena parte de 2017 en Cartagena: primero, que si se construían o no las cinco torres de Acuarela, porque afectaban la visual del fuerte; luego, cuando se alzó la ?discreta? primera torre, de 32 pisos, entonces se debatía que si se demolía o no.En fin, para ahorrarse el dinero que supondría echar abajo el edificio, el alcalde (e) Sergio Londoño Zurek ha sentenciado que es mucho mejor ir ?mudando? el Castillo por secciones, de manera que en cuestión de un año -máximo-, Turbaco acoja en sus tierras cada piedra y ladrillo del fuerte construido en 1536 por los españoles y los africanos esclavizados.Al señor Andrés Llerena Romero, un joyero que trabaja en el Centro, la noticia le cayó como un balde de agua helada.?No, no estoy de acuerdo porque eso es una historia que hay aquí, cartagenera, y eso no lo pueden trasladar.Turbaco es Turbaco y la ciudad es ciudad, uno está acostumbrado aquí y el turismo también. El turismo para allá no coge?, dice enérgico.Y a Elkin Gómez, mototaxista, todavía no le cabe en la cabeza.?No, pienso que es algo incomprensible, porque aquí está en el Centro de la ciudad, y estaría muy lejos para el turismo.Además, costaría mucha plata llevárselo para allá, cuántos billones no se gastarán?.II.¿Sabía usted que a partir de las 6 p. m. de hoy, se irá la luz en 43 barrios de Cartagena? Electricaribe ha anunciado que se debe a una parada técnica en la subestación de Zaragocilla para labores de mantenimiento preventivo y correctivo.Se espera que ejecutar dichas labores le tome al personal de la empresa unas seis horas -máximo siete-, por lo que gran parte de la ciudad tendrá que dar el Feliz Año en medio de la oscuridad, esta vez los pitos serán en silencio.Solo habrá energía eléctrica en el Centro Histórico y Bocagrande.¿Cómo? ¿Pitos sin luz? Al señor Juan Pérez le parece que es tenaz.?Yo pienso que eso es muy mal, porque los pobres también necesitamos energía eléctrica. Para mí es muy triste, hay que buscarle solución porque nosotros no podemos quedar sin luz ese día?.?Es una injusticia, porque como pobres también necesitamos dignidad.¿Si uno no tiene energía, cómo comparte con sus familiares y amigos? Yo que tengo mi parrandita con mis hijos y vecinos, mis vecinos, nombe, que no me quiten la luz?, dice Astrid Julio Magallanes.III.El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Datt, ha dicho que todos los propietarios y conductores de taxis que circulen en Cartagena tienen plazo hasta el 10 de enero de 2018 para pintar sus vehículos de rojo, porque se ven más bonitos y darán a nuestras calles más color y el toque de pasión que tanto necesitamos."¿Ajá y por qué esa tradición? Eso no lo sabíamos nosotros.Yo creo que el rojo no pega, sino el amarillito, siempre han sido amarillitos?, nos dice un coordinador de colectivos del Centro.*** Antes de que usted se indigne, le contamos que Cartagena todavía no está lo suficientemente loca como para mandar el Castillo de San Felipe a Turbaco, ni para pintar sus taxis de rojo pasión y que esperamos que haya luz y música en toda Cartagena este Fin de Año.Los que sí son ciertos son estos seis datos que quizá usted no sabía sobre el Día de los Inocentes.1.Lo que parece un juego o travesura entre nosotros en América Latina, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, es una conmemoración de un hecho histórico, que se remonta a los primeros años de la era cristiana.Está documentado en los textos bíblicos. Alude a la decisión del rey Herodes I El Grande de sacrificar a todos los niños menores de dos años que nacieran en Belén, para deshacerse de Jesús de Nazareth.Se olvida que la breve vida de Jesús es una tragedia que lo acompañó en sus 33 años, mucho antes de nacer.Lo buscaban para matarlo antes de nacer, para que no se convirtiera en rey.2. La matanza de los niños de Belén debió ocurrir dos días después de la visita de los Magos a Herodes I El Grande, el 6 de enero.La fecha exacta de la llegada de los magos a ver a Jesús no se precisa en los textos bíblicos.3.En todos los países de Iberoamérica, la conmemoración del Día de los Santos Inocentes, derivó en una broma, invención de una noticia o acontecimiento privado o público.Surgieron refranes como "Inocente mariposa", "Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar" o "Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente; el que presta en este día pasará por inocente".4.Un hecho histórico en la teología del continente: El 28 de diciembre de 1977, el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, presidió la eucaristía en la iglesia parroquial de los Santos Niños Inocentes, Antiguo Cuscatlán.En su homilía reafirmó la teología del martirio de los Inocentes.5. En España, este día es una fiesta creativa llena de vestidos estrafalarios. En los pueblos de Alicante, se cumple la Fiesta de los Enharinados, una alegoría del conflicto entre poder público y oposición del pueblo, en donde se lanzan harina, polvos y cohetes.En Fraga, los jóvenes se lanzan huevos unos contra otros. En Jalance, Valencia, el 28 de diciembre se celebra la Fiesta de los Locos, que data del siglo XVII.6.En Cartagena, como en todo el Caribe colombiano, el 28 de diciembre es travesura en todos los sentidos: noticias falsas que se publican en los medios y en cuyos finales se explica que es una inocentada, lo mismo en la radio como en la televisión, y también en las redes sociales La gente se divierte inventando una noticia que parece cierta, y cuando la persona se siente impactada, la dejan muchas veces en el suspenso del hecho inventado, hasta contarle después que fue una inocentada.Hay otros casos en que la travesura es instantánea y el aludido lo sabe al final.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

710 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi