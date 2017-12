© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

© Naman Wakil

© Jose Naman Wakil

Reiteradas peticiones han hecho el Hospital Universitario del Caribe (HUC) y la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo a las EPS morosas para que se acerquen a conciliar sus cuentas. Sin embargo, el año 2017 acabó y las carteras de ambos centros asistenciales siguen superando los 30 mil millones de pesos.¿Cuál es la realidad?Fernando Trillo Figueroa, agente especial interventor del HUC designado por la Superintendencia Nacional de Salud, afirmó que en el hospital hay dos carteras, ?una corriente menor a 360 días y una cartera total que se refleja en los estados financieros?. La primera asciende a 50 mil millones de pesos y la segunda está en 70 mil millones de pesos.De la cartera corriente, Trillo destacó que EPS como Comfamiliar le adeudan al HUC 4.400 millones de pesos y la Alcaldía Mayor de Cartagena, 3.200 millones.Morosas también están entidades como Comfacor, Comparta, Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, Nueva EPS, Salud Vida, Asociación Mutual de Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq) y Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena.?Frente a la gestión de cartera -explicó el agente especial-, podemos decir que este año se ha recuperado cartera corriente.Muchas de las EPS han cumplido con el giro directo, en especial Comfamiliar con el 80%, y otras han abonado, sin embargo, hay que resaltar que hay otras que vienen muy colgadas y que todavía incumplen con los acuerdos de pago.Una de ellas es Comparta, que está en medida especial. Tenemos también una mejora en los abonos de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar. No son los pagos regulares pero ha venido mejorando?.De la cartera total, el funcionario manifestó que ?en virtud de las normas de la Superintendencia de Salud, de la Resolución 6066 de 2016, se está depurando esa cartera mayor a 360 días para saber qué se puede recuperar, qué es realidad y qué no es realidad?.Resaltó que para 2018 hay un pronóstico interesante.?Es que Caprecom, que es una EPS liquidada, siga abonando parte de lo que le reconoció al HUC. Ahí esperamos recaudar más o menos 5 mil millones de pesos?.Atiende en medio de la crisisLa Maternidad Rafael Calvo informó que en su sistema contable aún tiene acreencias por el orden de los 37 mil millones de pesos, por lo que valiéndose de herramientas persuasivas y coercitivas todo el año ha insistido en el recaudo de estos recursos.Su afán es evitar entrar en situación de riesgo.Recordemos que el pasado febrero, el entonces gerente de la entidad, Jorge Quintero Bula, lanzó una alerta por la creciente iliquidez.En ese momento el monto ascendía a aproximadamente 48 mil millones de pesos.Gracias a la intermediación de las secretarías de Salud Distrital y Departamental, muchas EPS incrementaron su porcentaje de recursos corrientes, a través de giros directos, sin embargo, las aseguradoras con deudas mayores, representadas en vigencias anteriores no presentan fórmulas concretas de compromiso.Pese a la escasez de recursos económicos, la clínica continúa siendo el referente departamental y distrital en la atención gineco-obstétrica y no ha cesado la prestación de sus servicios a los usuarios.Solo hasta septiembre de este año atendió 7.792 partos y cesáreas, 3.776 cirugías ginecológicas, 24.560 consultas especializadas en ginecología y obstetricia, pediatría y anestesiología, y 20.391 consultas especializadas por el servicio de urgencias.La Maternidad instó a las entidades morosas a concientizarse de lo que sus servicios representan para Cartagena y Bolívar, y nuevamente las invitó a trabajar en fórmulas conjuntas de pago que eviten una situación más difícil.Seguir depurandoFernando Trillo anunció que con la entrada del nuevo año, ?el pronóstico de la cartera es seguir depurando.No es fácil porque es una tarea que no depende solamente del hospital, depende del compromiso y de la buena intención que tengan las EPS, pero la idea es que para este segundo año de prórroga sigamos con esa labor de depuración y de recuperación de la cartera?.

© Naman Wakil Venezuela

© Naman Wakil Miami

612 Naman Wakil//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi