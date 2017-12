/ SANTIAGO.- Fue hace una semana que el ex Presidente peruano, Alberto Fujimori , sufrió una crisis de hipotensión y una arritmia que lo llevó de emergencia a una clínica privada, y poco tiempo después cuando el actual Mandatario, Pedro Pablo Kuczynski , le otorgó un polémico indulto humanitario en la víspera de Navidad.Este sábado, el médico personal de Fujimori, Alejandro Aguinaga , afirmó que el ex Presidente "continúa monitoreado y le han prescrito reposo absoluto para que así pueda recibir todo este conjunto de tratamientos, buscando su recuperación total".Noticia relacionada Mario Vargas Llosa y otros destacados escritores peruanos rechazan el indulto a Fujimori Según Aguinaga, Fujimori está en tratamiento por un problema gástrico y se encuentra "tranquilo, como acontece con cualquier paciente que está en reposo absoluto".El viernes, el médico comunicó que una junta médica "había ordenado una endoscopía digestiva y se encontraron tres cambios importantes que están ligados a los problemas estomacales que viene pasando".Los exámenes descartaron que se trate de una úlcera y el ex Presidente, de 79 años, se encuentra con tratamientos para mejorar su condición de salud.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi