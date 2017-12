/ Hoy en día muchas de estas prácticas permanecen en el recuerdo y han sido desplazadas por otras costumbres. Uno de las manifestaciones que se ha ido perdiendo, en lo rural, es el pintado del ganado para demostrar alegría y pedir fertilidad.También ha desaparecido la idea de compartir un cordero con la comunidad para recibir el Año Nuevo con emoción, alegría y esperanza.En regionesEn la región andina del departamento, en el municipio de Bolívar, desde hace más de 10 años las costumbres de esta zona como el pintado de animales se han ido perdiendo."Más del 70 por ciento de la comunidad se ha vuelto cristiana, ahora tiene otro tipo de creencias, estamos luchando para retomar nuestras tradiciones", dijo el alcalde Francisco Delgado.El alcalde de Tapacarí, Severino Vargas, dijo que reciben el Año Nuevo en familia y con las tradiciones convencionales como comer 12 uvas y contar dinero. "Nosotros celebramos el año nuevo andino porque es nuestro, ahí sí hacemos diferentes actividades y practicamos nuestras creencias", señaló.En el cono sur, al igual que en otros municipios, festejan el Año Nuevo con las costumbres que se siguen "tradicionalmente" en gran parte del país. El alcalde de Omereque, Héctor Arce, dijo que el nuevo año lo recibe en familia con el brindis tradicional a medianoche."A Omereque llegan residentes de otros lugares a reunirse con sus seres queridos, después de medianoche se trasladan con sus familiares a locales de diversión como está culturalmente instituido", manifestó Arce.El alcalde de Pocona, Julián Carlos Rodríguez, indicó que la única "tradición" para recibir el Año Nuevo es compartir un cordero y luego visitar las comunidades y a familiares.En Pasorapa varias familias se trasladan al cerro Pucará para compartir y festejar la llegada del nuevo año."En la madrugada del 1 de enero las personas van a este cerro y como un día de campo reciben las buenas vibras", dijo el alcalde de este municipio, Jaime Mendieta.En el trópico cochabambino radican personas provenientes de diferentes regiones y departamentos del país, por lo que no cuentan con tradiciones arraigadas.Por fin de año muchas personas se trasladan a esta región a pasar sus vacaciones, indicó el alcalde de Villa Tunari Asterio Romero. "En el trópico no tenemos tradición, incluso, no se tiene cultura, aquí todo es mixto", manifestó.El jefe de la Unidad de Cultura de Sacaba, River Fiorilo, señaló que este municipio no tiene tradiciones marcadas, los festejos y costumbres son las mismas que se practican en Cercado.Pero, en comunidades como Ucuchi aún persisten algunas tradiciones ancestrales, pero corren el riesgo de desaparecer por el avance tecnológico que hace que la gente cambie sus ritos por las fiestas que se organizan.Según Fiorilo, la información sobre "las nuevas maneras de celebrar el Año Nuevo" se masifica y lo tradicional se va perdiendo.MÁS Los cambios en BolívarEl 70 por ciento de la población en Bolívar se volvió cristiana y cambió sus tradiciones.3_me_2_jamaesss.jpg La novedad en cotillones para recibir el 2018, una costumbre que crece en la ciudad y el campo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi