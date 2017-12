/ El año pasado, en el departamento, se registraron cinco infanticidios, mientras que en 2017 las cifras ascendieron a 19 casos. Esta situación alarma a las autoridades.La Fiscalía General del Estado reportó hasta la fecha 67 infanticidios en Bolivia, mientras que en 2016 se registró 45. Estas cifras reflejan un incremento del 30 por ciento a nivel nacional.Los departamentos del eje troncal del país concentran la mayoría de los casos. En 2017 La Paz registró 22 infanticidios, le siguen Cochabamba con 19 hechos y Santa Cruz con 12. Sólo en Pando no se reportó ninguna muerte de ese tipo.De los 67 casos, 16 personas, en su mayoría progenitores, están con detención preventiva en seis cárceles del país. Sólo se dictó una sentencia en Cochabamba por la muerte de un recién nacido.La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Cochabamba atendió nueve infanticidios. Lo que llama la atención es que, en la mayoría de los casos, los progenitores de las víctimas son menores de edad y viven con sus parejas en condición de concubinato, señaló el director de la Felcv, Iván Luque.En los tres últimos casos la edad de la madres no superaba los 14 años y los bebés tenían horas de nacidos.Luque lamentó que mujer es de 12 o 13 años hayan quedado embarazadas. "Dónde están los padres de familia de las adolescentes, creo que se han perdido todos los valores, esos niños llegaron a donde no eran bienvenidos", expresó.De los nueve casos atendidos por la Felcv, cuatro mujer es terminaron con la vida de sus criaturas sumergiéndolas en una fuente con agua.La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Andrea García, señaló que otro factor preponderante en los infanticidios tiene que ver con las segundas parejas del padre o madre de un menor. "Los padrastros o madrastras muchas veces quieren librarse de responsabilidades".Otros datosHonduras fue el país más violento para los menores de 19 años en la región, con una tasa de homicidios de más de 30 niños por 100.000 habitantes, casi 10 veces por encima del promedio global, según el informe "Infancias Robads" de 2017 de Save the Children. Venezuela , El Salvador y Colombia tuvieron cada uno tasas de infanticidios de más de 20 por 100.000 habitantes, mientras que en Brasil, Guatemala, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Panamá y Belice se registraron tasas superiores a los 10 menores por 100.000 habitantes.30-12-2017_infanticidio_mesa_de_trabajo_1.jpg INFANTICIDIOCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi