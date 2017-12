/ Asimismo, indicó que durante tres días estuvo en Cochabamba, lugar donde confluyeron más de 1.000 jugadores y donde impartió el curso Complejo II a 115 técnicos que participaron del Torneo Navideño 2017. El #1 conversó con el estratega argentino.LT: ¿Qué rescata del curso impartido a los entrenadores?MG: Más allá del nivel que tienen los técnicos, me gustó mucho que todos los que estuvieron presentes mostraron interés en lo que yo explicaba. Resalto esto porque es muy difícil estar concentrados después de estar dirigiendo durante todo el día los partidos del campeonato y además el jueves en la noche cerramos cerca a las 11 y el viernes comenzamos a las 07:30, y aún así estuvieron presentes y atentos. Desde el 27 de diciembre, Cochabamba fue el epicentro de Sudamérica, porque es muy difícil juntar a 1.100 chicos (por los deportistas) que llegaron con sus familias para este deporte.LT: ¿Es la primera vez que llega a Bolivia?MG: No, en una anterior oportunidad estuve en La Paz dictando un curso de Complejo I y éste sería como la continuación de lo que hicimos allá.P. ¿Cómo evalúa el nivel del voleibol?MG: Tienen que trabajar mucho en la parte técnica, los clubes deberían olvidarse de ganar, a veces por ganar hacen cosas que impiden crecer a los jugadores, deberían hacer algunos cambios, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que el minivoley se juegue seis contra seis, me gustaría que jueguen tres contra tres o dos contra dos, en seis contra seis puede haber una niña que te saca bien la pelota y te gana el partido.En Argentina el minivoley no tiene puntaje, se puntúa sólo a la presentación y se juega de dos, tres y cuatro. Primero, el vóley hay que aprender, después competir y, finalmente, hay pensar en ganar y no al revés como se ve acá.P. ¿Cómo se puede mejorar esto?MG: Si tú eres el mejor del mundo y no tienes contra quién competir, ¿de qué eres el mejor, contra quién? Lo bueno de estos cursos y de la gente de Olympic es que no se cierran, son conscientes de que si sólo mejoran ellos no tendrían contra quien jugar y no tendría sentido lo que están haciendo con este campeonato y los cursos. Es tratar de crecer y hacer crecer el vóley boliviano.Es triste que acá esta iniciativa lo tomen los clubes y no las entidades federativas. En Argentina es diferente, hay una federación fuerte, en la federación metropolitana juegan 700 partidos por semana en cada categoría, acá veo que el esfuerzo es más de los clubes que buscan mejorar.APUNTEUn "Gigante" en CochabambaMarcelo Gigante es entrenador del club Boca Junior de Argentina, además es capacitador de entrenadores en Sudamérica.Sus primeras armas como técnico las hizo en 1996, actuando como entrenador del plantel de Boca en divisiones menores y jugando en las juveniles. En 2003, pasó a ser entrenador del equipo mayor con miras a la Liga Nacional de 2005.En 2013, fue entrenador de la selección mayor de Colombia con la cual ganó una medalla de plata en los Juegos Bolivarianos.Como jugador comenzó en 1983 en el club Boca Junior hasta 1986, desde 1987 hasta 1995 estuvo jugando en distintos equipos de Italia hasta retornar y comenzar como entrenador y capacitador.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi