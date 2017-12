/ Otra causa para que los municipios no ejecuten sus recursos económicos en servicios de agua, salud e infraestructura son las pugnas entre alcaldes y concejales.El presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco) y alcalde de Omereque, Héctor Arce, explicó que los traspasos presupuestarios que se hacen a fin de año también bajan la ejecución presupuestaria.Las pugnasEl representante de los 47 municipios del departamento, Héctor Arce, dijo que después de dos años de iniciar el periodo 2015-2020, el personal ha adquirido experiencia en la administración, pero las pugnas internas perjudican."Alcaldes y concejales tienen experiencia en el tema de la administración y cada uno quiere hacer prevalecer sus caprichos. La verdad esa es la gran realidad en algunos municipios: hay peleas entre concejales, alcaldes, Control Social y algunos dirigentes. Es un tema que ha afectado tremendamente en algunos municipios", dijo Arce.Ése es el caso de Punata donde los conflictos por el comportamiento antiético de algunos concejales perjudicó la gestión, indicó su alcalde José Gonzales. El municipió superó el 70 por ciento de ejecución.Los recursosOtra razón para no llegar al 100 por ciento de ejecución es el traspaso presupuestario de recursos de fin de año como los depósitos para el Fondo Indígena y los programas "Bolivia cambia, Evo cumple" y "Mi Riego", entre otros que se realizan el último trimestre de cada gestión."Son recursos frescos que hemos recibidos desde septiembre, son recursos que inscribimos pero no da tiempo para ejecutar los. No estamos en contra, pero es una realidad que son recursos no previstos y fin de año tiene siempre sus complicaciones", explicó Arce.Omereque recibió traspasos que ascienden a 200 millones de bolivianos que no estaban previstos en el POA inicial.Hasta octubre, los municipios con más alta ejecución presupuestaria alcanzaron el 80 por ciento, pero en noviembre esa cifra se redujo a 50 por ciento, debido a los recursos adicionales.El alcalde de Pasorapa, Jaime Mendieta, explicó que de los 4 millones adicionales que le incrementaron en noviembre sólo 2 están inscritos. "Voy a ejecutar lo que tengo, porque lo otro no me ha llegado", dijo.La Alcaldía Pasorapa funciona con un presupuesto de 12 millones de bolivianos y su ejecución era del 64 por ciento; pero, con el incremento bajó a 49 por ciento en noviembre.SistemaOtro de los grandes contratiempos son las caídas del Sistema de Gestión Pública (Sigep) que, por ejemplo, no funcionó desde el sábado hasta el martes de la semana pasada.Arce explicó que esto perjudica a los avances de la ejecución presupuestaria debido a que los municipios trabajan hasta los fines de semana para poder ejecutar."Pero también hay otros problemas, algunos procesos son muy pesados como la Ley 1178 de Sistema de Contrataciones, demoramos tres meses para firmar un contrato de un millón, son tiempos muy largos y nos atrasan, es para transparentar, pero perjudica", declaró.InternetEl sistema es tan lento que la Alcaldía de Omereque bloquea las computadoras para que sólo trabaje el área financiera."El problema de la señal es una debilidad que se sigue arrastrando, nosotros hemos ido hablando con Entel, ha ido mejorando en algunos municipios. Las alcaldías han tomado sus recaudos, tienen megas que se compran, eso ha ayudado", indicó el Alcalde de Omereque.1_2_me_4_andiaaaaa.jpg Pobladores de Punata firman una solicitud para sacar a los concejales cuestionados.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi