/ La Ley Municipal transitoria 252/2017 indica que todos los locales o viviendas particulares que no hayan sacado permiso deberán clausurar su actividad máximo a las 03:00, posteriormente serán multados y clausurados. En caso de que se trate de una vivienda particular la fiesta deberá ser suspendida.El permiso es sólo para locales de expendio moderado de bebidas alcohólicas, no así para lenocinios y licorerías."En las casas particulares donde se hacen fiestas de fin de año, también deben tener su autorización para seguridad de los menores de edad. El año pasado se realizaron fiestas clandestinas que fueron concurridas por menores de edad y hubo exceso en consumo de bebidas alcohólicas", dijo la intendenta Luz Rojas.Detalló que varios karaokes, peñas, quintas y restaurantes tramitaron la autorización correspondiente."Lamento que varios negocios no hayan sacado el permiso, nosotros vamos a realizar los controles desde las 22:00", indicó. El control a las fiestas de Año Nuevo lo realizarán 700 policías, en cambio la Intendencia de Cercado desplegará a 215 guardias municipales y personal administrativo.Los permisos se emitieron hasta ayer a mediodía en la Intendencia.Bebida decomisadaHasta la fecha, la Intendencia municipal ha decomisado media tonelada de bebida adulterada.Entre lo retenido se encuentran el vino en cartón Toscano que registra elevado grado alcohólico y no tiene registro sanitario, vino en bidones, singani adulterado y varias marcas truchas.Cinco bidones de 30 litros de vino fueron decomisados porque estaba siendo vendidos en envases de ácido fosfórico, lo que puede ser dañino para la salud de los consumidores.Rojas explicó que la celebración de fin de año es aprovechada para la venta de bebidas adulteradas y sin registro sanitario. En su mayoría estas son traídas a Cochabamba de las ciudades de La Paz y Oruro.Además, tienen elevado grado alcohólico y pueden causar ceguera, intoxicación y daño neurológico.Rojas recomendó a la población verificar la etiqueta, sellos y precintos de seguridad. La bebida debe estar herméticamente cerrada y verificar que el líquido no presente sedimentos. Igualmente, el registro sanitario no debe ser de 12 dígitos."Felizmente, las comerciantes saben que las bebidas de dudosa procedencia son decomisadas, no hemos encontrado mucho esta gestión, pero ahora estas son llevadas a los municipios y provincias alejadas", explicó.Las alcaldías de Sacaba y Quillacollo también realizaron controles de la venta de bebidas y otros productos que se comercializan para las fiestas de Año Nuevo.La Policía instó a la población no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas y no manejar en estado de ebriedad.18_19_me_2_mauricio_rocabado.jpg Variedad de cotillones son ofrecidos por comerciantes en la galería comercial Las Palmas de la avenida 25 de Mayo, ayer.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi