EL VINOLos blancos y espumantes más bien fríos; los tintos y generosos a temperaturas del ambiente. Los vinos se conservan fuera de la nevera, y hay que refrigerarlos sólo para su consumo. Nunca se enfrían con cubos de hielo, parque aliviana y deteriora el sabor y las propiedades de estas bebidas.VINOS ESPECIALES:Los vinos generosos, espirituosos y licorosos deben servirse refrescados; es decir, en copas refrigeradas, sólo a gusto del consumidor. Entre ellos se incluye al oporto, el jerez y el moscato, y también el vino de misa. Los vinos de procedencias orientales, particularmente chinos y japoneses, son calentados previo a su consumo. Se recomienda una temperatura óptima de 35°C a 55°C, según la madurez del vino o del licor.Bebidas como el vermut, dulce y seco, pueden ser enfriados antes de servir, sólo si el consumidor así lo solicitara. Por su parte, el oporto blanco se disfruta menos frío, mientras que la versión de oporto tinto (rubio) es mejor apreciada a temperatura de ambiente, e incluso calentada con la palma de la mano.TEMPERATURA DE LOS COCTELESLos cócteles determinan su temperatura de consumo en su receta. Es decir, si la receta indica colocar cubos de hielo en la coctelera, agitar, y colar para servir, significa que la temperatura ideal se alcanza con este tiempo de exposición al frío, ni más ni menos. Si el consumidor prefiriera la bebida más fría, se puede enfriar el vaso o la copa de servicio, y nunca agregar hielo en cubos o frappé, a menos que la receta así lo indicara.También las bebidas no alcohólicas tienen un punto justo de temperatura, para su máximo provecho. Por ejemplo, las bebidas isotónicas (las que bebes luego de practicar deportes, para recuperar hidratantes y sales minerales) han de consumirse entre los 9°C y los 15°C.CÓMO ENFRIAR RÁPIDO EL TRAGOSi no alcanzaste a poner a la nevera la bebida, permite que tus invitados entren y disfruten de la charla y de las novedades que tengan. Para aligerar el enfriado de las botellas o latas de bebidas pon en marcha los siguientes trucos.Necesitarás hielo, un balde o recipiente grande, agua y poca sal. La sal produce una reacción endotérmica que acelera el proceso de enfriamiento para la bebida que desees enfríar. Coloca en el recipiente elegido el agua, los cubitos de hielo y la sal (unas dos o tres cucharadas soperas como mínimo). Revuelve un poco para que la sal se disuelva e introduce la botella que deseas enfriar. Espera unos minutos, en los cuales puedes ir preparando los vasos. Este truco también es ideal en el caso de una reunión cuando los invitados ya han consumido toda la bebida fresca y la que te queda está a temperatura ambiente.Tabla de temperaturas para servir vinos:- Tintos maderosos, a temperatura de ambiente (16°C a 20°C).- Tintos jóvenes, a temperatura ambiente o apenas más fríos (mínimo de 12°C).- Blancos secos y abocados, fríos (11º C).- Blancos dulces y semidulces, bien fríos (7°C a 11°C).- Rosados, frescos y refrescados (entre 9°C y 12°C).- Los espumantes, las cavas y las champañas, fríos y refrescados (máximo de 9°C).