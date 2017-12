/ Director de El Fin del SilencioUn año más se ha ido, un difícil 2017 nos ha dejado y, sin duda, mucha música ha pasado por nuestros oídos, y a pesar de seguir esperando que un nuevo gran fenómeno musical irrumpa en el mundo para no ser ahogados y estrangulados por la pesadilla del reguetón o lo que es peor, el trap. Lastimosamente tendremos que esperar un año más para que esto suceda o tal vez dos, o quién sabe.Sin embargo, no todos son negros nubarrones en la escena rockera mundial, ya que este 2017 nos ha dejado grandes obras que valen la pena escuchar y más de una quedarán como clásicos de esta segunda década del siglo XXI. Trataremos de recorrer el año a través de las siguientes líneas:Grandes discos de rock de 2017Sin ningún tipo de orden en específico porque el presente no es un ranking ni mucho menos, empecemos con dos grandes músicos, de los más importantes en el mundo anglo y latino respectivamente. 2017 vio regresar en todo su esplendor a Roger Waters, otrora líder de Pink Floyd con un disco absolutamente genial "Is This the Life We Really Want?", apenas su cuarto disco como solista y después de 25 años del fantástico "Amused to Death" de 1992.Por otro lado, la leyenda más importante del rock argentino y latino, Charly García, vuelve también después de casi siete años después del curioso "Kill Gil", García regresa con un disco más sólido, redondo e impecable que se le recuerde en los últimos tiempos. "Random" de Charly García es, probablemente, el disco de rock latino de 2017 ¡y de la mano de un genio!Menciones importantes también las tienen el genio del new wave ochentero Gary Numan y su "Savage (Songs from a Broken World)", discazo en cuanto al uso de sintetizadores y sonido vintage. Así también fue un verdadero agasajo poder seguir escuchando a una de las voces más poderosas de la historia del rock como lo es Robert Plant y su nuevo trabajo "Carry Fire", la historia a disposición de lo más nuevo, junto al vocalista de hard rock más versátil de la historia.Depeche Mode también reaparece con su disco "Spirit", siguiendo en la línea de sus últimos trabajos, el ahora, trío inglés está más fuerte que nunca.También tuvimos el gusto de escuchar lo nuevo de los portavoces del stoner rock Queens Of The Stone Age, "Villains", si bien no es su mejor trabajo, es un disco muy correcto. Otros que volvieron son Bob Dylan con su "Triplicate", ¡los clásicos Cheap Trick con "We're All Alright!" y el "nuevo" genio Steven Wilson con su trabajo "To the Bone", para los gustos más progresivos.A continuación mencionaremos algunos discos de bandas debutantes que esperemos crezcan como se presume por sus trabajos iniciales, por ejemplo los progresivos Once & Future Band y su disco del mismo nombre, un placer para los oídos; Hippo Campus desde Minnesota y su ecléctico "Landmark" no dejara indiferente a quien lo escuche; The Sherlocks y su "Live for the Moment" es un elepé rodado, repleto de ganchos, fresco y adictivo, en el que cada canción es un himno que difícilmente nos podremos sacar de la cabeza; Communions es una banda que te recordará a la época de oro del brit-pop y bandas como Stone Roses, The Smiths o Pulp, su disco debut es el llamado sencillamente "Blue", que trae el sonido más británico de la historia con un tono de frescura que ya hubieran querido tener Oasis o Blur en su momento.Algunos discos de los que se esperaba mucho y, sin dejar de ser buenos trabajos, tuvieron una presencia más bien discreta, por mencionar algunos fueron: "Humanz" de Gorillaz, Kasabian con "For Crying Out Loud", Primus y su "The Desaturating Seven", Noel Gallagher's High Flying Birds y el esperado "Who Built the Moon?" así como Morrissey con "Low in High School"Y la decepción del año como ha venido sucediendo últimamente fue sin duda U2 con su nuevo disco "Songs of Experience", aburrido y sin propuesta de principio a fin.De esta manera hemos tratado de hacer un resumen medianamente decente de 2017 en el rock, mucho nos faltó, seguramente y los conceptos y opiniones podrán variar, pero esta sinopsis fue hecha con base en opiniones, críticas, ventas y sentido propio.¡Nada se ha perdido, ya viene 2018 y seguro que viene con mucha música!4-_pag_3.jpg Discos. una de las portadas de álbumes que salieron en 2017.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi