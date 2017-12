/ Pese a que todavía faltan horas para que caduque la vigencia del SOAT 2017 (la medianoche del 31 de diciembre) la Policía inició ayer los operativos de control preventivos. Los jefes policiales informaron que hoy continuarán con estas acciones en diferentes puntos de las ciudades y carreteras, pero a partir del 2 de enero procederán a la retención de los vehículos que no cuenten con el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) 2018.En la ciudad de Cochabamba, el punto más concurrido fue la oficina regional de la empresa UNIVida, ubicado en avenida Pando, donde la fila alcanzaba media cuadra. Los puestos de la plaza Colón, del kilómetro 10 de la avenida Blanco Galindo, entre algunos también presentaban filas.A nivel nacional, UNIVida habilitó 1.800 puntos para la adquisición del SOAT 2018, los mismos que atenderán hoy desde las 7:00 hasta las 19:00.En Cochabamba hay 18 puntos fijos, además de entidades financieras como el Banco Unión, Ecofuturo, Fassil, Banco Sol, Fortaleza, Prodem, Fie, La Comunidad; así como las cooperativas Diaconía, San Martín de Porres, Hospicio, Sembrar, Crecer y Fondeco.Además, para evitar las filas y facilitar la renovación del seguro, es decir de aquellos vehículos que cuentan con el SOAT 2017, la empresa aseguradora habilitó una aplicación móvil sólo para Android -que funciona las 24 horas del día- que da la opción de renovar este requisito indispensable para poder circular en motorizado s por el territorio nacional.Pese a las diferentes modalidades de compra del SOAT habilitadas hace dos semanas (a través de puntos fijos, agencias bancarias, la página web y la aplicación para teléfonos celulares) los ciudadanos aguardaron los últimos días y prefirieron acudir a un punto fijo.Los dueños de vehículos que no hayan comprado el SOAT y que a partir del 1 de enero sufran algún tipo de siniestro no tendrán cobertura y los conductores deberán correr con todos los gastos ya sea por muerte, lesiones e incapacidad.La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) y la Policía evitarán la circulación de motorizado s que no tengan SOAT 2018 a partir del 2 de enero. Los vehículos serán retenidos hasta que sus propietarios cumplan con la compra del seguro.Consultados algunos propietarios de por qué se encontraban haciendo filas, señalaron que desconocían que se podía hacer la compra en los bancos y no tenían la información de qué entidades eran las habilitadas, tampoco estaban al tanto de que ya no tenían que presentar toda la documentación del vehículo para renovar el SOAT.MÁS DATOSMismo costo, más ágil y fácilEl seguro se está vendiendo en 1.800 puntos en todo el territorio nacional, en dos modalidades. La primera corresponde a la renovación. En ese caso, el comprador sólo debe dictar el número de la placa del rodado, cancelar la cifra respectiva por la compra y esperar la entrega de un comprobante y la factura.La segunda modalidad es para aquellos que están comprando el seguro por primera vez. En ese caso, el comprador debe presentar el RUAT, su CI y abonar el monto respectivo de la viñeta.El precio del SOAT 2018 es el mismo que el de este año, de acuerdo al tipo de vehículo, su capacidad de pasajeros y otras características. Se estima que en el país hay 1,8 millones de vehículos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi